Giorgio Armani sale per la prima volta sul podio di Top Manager Reputation, l’osservatorio permanente sui top executive con la migliore reputazione online.



Nella classifica aggiornata ad aprile scorso lo stilista e imprenditore guadagna una posizione (dal quarto al terzo posto), preceduto dall’a.d. di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, secondo, e da Claudio Descalzi, confermato per la quarta volta alla guida di Eni, che conquista la vetta forte degli endorsement ricevuti nelle ultime settimane dal mondo della politica e dell’economia.



Sulla reputazione dei manager ha influito in modo particolare l’attenzione ai temi legati alla sostenibilità (+29% sul mese precedente): nel caso di Armani, una delle iniziative più significative in merito è il progetto benefico Acqua for life, che già dal 2010 consente alle popolazioni delle zone del mondo dove c’è una grave siccità di accedere all’acqua potabile. Uno degli appuntamenti che lo vedranno protagonista saranno le olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, grazie alla partnership con Italia Team.



Re Giorgio non è solo tra i primi dieci della classifica, dove troviamo Brunello Cucinelli in settima posizione (prima era ottavo). Renzo Rosso, numero uno di Otb, è 15esimo, e Remo Ruffini di Moncler 18esimo. Seguono Miuccia Prada, 21esima, Francesco Milleri di Luxottica 22esimo e Diego Della Valle 26esimo (sotto, i primi cinque nel settore Fashion & Beauty).



A cura della redazione

