Gli utenti di tutte le piattaforme Meta - inclusi Instagram, Facebook e Messenger - avranno la possibilità di vestire con look Valentino i propri avatar. L’attivazione è possibile grazie a una partnership tra il colosso hi-tech e la maison di moda guidata dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli.



Un progetto che per Valentino rappresenta un passo alla volta del metaverso, esplorando le possibilità dell'abbigliamento digitale, come già fatto in passato con iniziative all’avanguardia come il virtual try-on, sviluppato a Farfetch.



Per il primo lancio con il gruppo di Mark Zuckerberg sono disponibili sei look completi nell’iconico colore Pink PP, con il pattern Valentino Toile Iconographe e la selezione Maison Valentino Essentials, oltre alle ballerine Valentino Garavani Rockstud.

Il drop iniziale è disponibile da oggi, 14 luglio, mentre un secondo drop sarà annunciato in seguito, a conferma che l’interesse della maison per il mondo digitale è un progetto proiettato al futuro.



Per Meta, d’altro canto, la partnership con Valentino conferma una volta di più l’interesse per il mondo della moda e del lusso. Il colosso guidato da Zuckerberg ha già attivato collaborazioni con brand come Prada, Balenciaga e Thom Browne, solo per citarne alcuni.