«Dovrei dimettermi da capo di Twitter?». Elon Musk ha usato il proprio account sul social da lui acquisito per 44 miliardi di dollari per fare una domanda secca agli utenti.



In 17,5 milioni hanno risposto al suo appello e il 57,5% non ha avuto dubbi: Musk dovrebbe fare un passo indietro. Il 42,5% invece vorrebbe mantenerlo al suo posto.



A questo punto, in teoria, l’uomo più ricco del mondo dovrebbe tener fede alla sua promessa («Mi atterrò ai risultati di questo sondaggio»), anche se in realtà l’eventuale decisione riguarderebbe il ruolo di amministratore delegato e non certo quello di proprietario.



Certo è che la sua figura è più che mai controversa, tra licenziamenti più o meno in tronco (oltre 4mila) e prese di posizione su cui ha dovuto rimangiarsi le sue decisioni, sempre in seguito alle rimostranze della community: vedi la sospensione di molti giornalisti dal social, che ha fatto gridare allo scandalo anche l’Alto Commissario Onu per i diritti umani.



Cosa farà questa volta, non è dato di sapere: del resto, lui vive di provocazioni. Sibilline le sue frasi dopo l’esito: «Fai attenzione a ciò che desideri, perché potresti ottenerlo» e, più recente, «Chi ha il potere, per lo meno se lo merita».

A cura della redazione