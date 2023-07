L'Ente canadese per l'etica aziendale ha avviato un’indagine su Nike Canada per verificare le accuse di aver utilizzato o beneficiato del lavoro forzato degli uiguri nella catena di fornitura in Cina.



Le indagini, come riporta Reuters, sono state avviate martedì dopo una prima valutazione delle denunce sulle operazioni all'estero di 13 aziende canadesi, presentate da una coalizione di 28 organizzazioni della società civile nel giugno 2022.



Si tratta della prima indagine di questo tipo avviata dal Canadian Ombudsperson for Responsible Enterprise-Core da quando ha lanciato il suo meccanismo di reclamo nel 2021.



Un rapporto delle Nazioni Unite ha affermato lo scorso anno che il trattamento riservato dalla Cina agli uiguri, una minoranza etnica prevalentemente musulmana che conta circa 10 milioni di persone nello Xinjiang (estremo ovest del Paese), potrebbe costituire crimini contro l'umanità.



Pechino ha ripetutamente negato il ricorso al lavoro forzato contro gli uiguri: posizione che l'ambasciata cinese a Ottawa ha ribadito in una dichiarazione di martedì, che aggiungeva che i diritti dei lavoratori di tutti i gruppi etnici nello Xinjiang sono debitamente protetti.



«Sebbene ci siano inesattezze di fatto nel loro ultimo rapporto, continueremo a partecipare (alle discussioni)», ha dichiarato ieri Nike alla Reuters.



«Non giudico in anticipo l'esito delle indagini. Attenderemo i risultati e pubblicheremo le relazioni finali con le mie raccomandazioni", ha dichiarato l'Ombudsperson Sheri Meyerhoffer, aggiungendo che l'organo di controllo è «molto preoccupato» per il modo in cui le aziende hanno scelto di rispondere alle accuse.



Il Core è partito nel 2017 per monitorare e indagare sulle violazioni dei diritti umani perpetrate principalmente da aziende canadesi del settore dell'abbigliamento, delle miniere, del petrolio e del gas che operano all'estero. Si tratta di un organo di controllo senza potere legale di perseguire. In caso di aziende ritenute colpevoli, potrebbe sottoporre i risultati a una commissione parlamentare per ulteriori azioni.



Negli ultimi due anni, diverse grandi multinazionali statunitensi e canadesi sono state accusate di utilizzare il lavoro forzato degli uiguri direttamente o nelle loro catene di approvvigionamento. All'inizio di quest'anno Reuters ha riferito che un gruppo bipartisan di rappresentanti statunitensi ha chiesto alla U.S. Securities and Exchange Commission di bloccare l'Ipo dell'azienda di fast fashion Shein, fondata in Cina, finché non avesse chiarito che non utilizza lavoro forzato.



A marzo un azionista attivista ha chiesto a Nike di offrire maggiore trasparenza sulle condizioni di lavoro della sua catena di fornitura.

