Dal primo luglio il 28enne Frédéric Arnault (nella foto) sarà il nuovo ceo di Tag Heuer, marchio di orologi nel portafoglio di Lvmh, dove dall'ottobre 2018 era in forze come chief strategy e digital officer.



Il neo promosso - figlio di Bernard Arnault, presidente e ceo di Lvmh - prende il posto di Stéphane Bianchi, che sale al vertice della divisione Watches and Jewelry del gruppo del lusso francese, dove seguirà anche i marchi Hublot e Zenith e i gioielli Chaumet e Fred. Il ceo di Bulgari Jean-Christophe Babin continuerà invece a riportare a Toni Belloni, managing director del Gruppo Lvmh.



Le nomine arrivano a breve distanza dall'annuncio che dall'inizio di questo mese Vittorio Colalillo è il nuovo general manager di Tag Heuer Italia. Colalillo subentra a Roberto Beccari ma fa parte della sua squadra dal 2011, con il ruolo di sales manager di Tag Heuer per l'Italia. Da settembre assumerà anche la carica di amministratore delegato di Lvmh Watch & Jewelry Italy prima ricoperta da Beccari.

e.f.