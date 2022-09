A cura della redazione

è la nuova country manager Italia di. Una nomina che, come recita un comunicato del sito e-commerce leader europeo nelle flash sale, «mira a proseguire, in continuità e in stretta collaborazione con la direzione internazionale, il percorso di sviluppo del gruppo attraverso la crescita, la relazione con i brand partner e il consolidamento della leadership nel nostro Paese».Corbetta, classe 1982 e con una laurea in Lettere alla Cattolica di Milano, arriva da una carriera decennale in(società che nel 2016 è entrata a far parte del Gruppo Veepee), dove ha iniziato come buyer moda per poi essere nominata Sales Category Manager nei settori Fashion, Kidswear e Underwear, assumendo contemporaneamente la direzione dello European Key Account Team, con responsabilità a livello internazionale.Nel 2017 l'executive è diventata direttore commerciale Italia di Veepee, posizione che ha ricoperto per cinque anni, fino all'attuale promozione a country manager.«Rafforzare il posizionamento di Veepee come digital partner dei brand attraverso una stretta relazione, implementando nuovi servizi e ampliando l'offerta, è la mia priorità - afferma -. Allo stesso tempo metto in primo piano la valorizzazione delle persone e la promozione della nostra cultura aziendale all'interno del team italiano».Valentina Corbetta succede ad, che resta in Veepee come nuovo International Region Director del gruppo, presente attualmente in dieci Paesi e con un organico di 5.500 dipendenti, tra cui oltre 200 nel nostro Paese, dove il quartier generale è a Milano.Il sito conta 66 milioni di iscritti nel mondo e collabora con più di 7mila marchi partner, di cui 900 italiani. Nel 2021 il valore di vendita ai consumatori è stato di 3,2 miliardi di euro netti.