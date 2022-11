a.t.

Presentato daaldi Lisbona, lo studio annuale- che analizza i marchi globali a maggior valore economico - premia ancora una volta i big dell’high-tech, conche mantiene lo scettro del primo gradino del podio per il decimo anno consecutivo, seguito in seconda posizione da, che scavalca, al terzo posto.Il settore del luxury fashion è tra quelli in forte crescita nella classifica, con(14esimo, nella foto) che grazie a un valore pari a 44,5 miliardi di dollari, è il re del lusso mondiale, seguito al 22esimo posto da(la maison che riporta il tasso più alto di incremento, pari al +32%) ed, che occupa il 23esimo gradino.La graduatoria del lusso prosegue con(30esimo),(74esimo),(77esimo),(88esimo),(89esimo) e(96esimo).Da notare che Gucci, Prada econtinuano a tenere alta la bandiera dell’Italia. Con un valore del brand pari a 20,417 miliardi di dollari, in aumento del 23% rispetto al 2021, la griffe disegnata daha scalato tre scalini con un +23%.Ferrari (75esimo) consegue un +31%, raggiungendo un valore del brand pari a 9,365 miliardi di dollari. Prada conferma il trend positivo, registrando per il secondo anno consecutivo una crescita double digit: con il valore del marchio che aumenta del 21% (nel 2021 l’incremento era del 20%) si porta all’89esimo posto (salendo di cinque posizioni), con un valore di 6,548 miliardi di dollari.«Gucci, Ferrari e Prada continuano a rappresentare l’Italia - afferma, managing director della sede italiana di Interbrand -. La loro chiarezza di visione e la capacità di costruire un ecosistema di prodotti, servizi ed esperienze che coinvolge le audience di riferimento li ha portati a essere tra i 15 brand a maggiore crescita nel 2022».Interessante il caso di, che con il suo +18% raggiunge un valore di 50,2 miliardi di dollari ed entra per la prima volta nella top ten.Anche il fast fashion conquista uno spazio tra i 100 migliori marchi globali, conin 47esima posizione (+11%) edin 56esima, anche se in calo dell’8%.Il valore totale dei 100 brand ha continuato a crescere fino a raggiungere in questa edizione 3.088,930 miliardi di dollari, con un aumento del 16% rispetto al 2021 (2.667,524 miliardi), registrando così un nuovo record.«In questo momento di forte incertezza economica, i brand di maggior successo continuano a rinforzare le relazioni con le persone e sanno come utilizzare le nuove tecnologie per migliorare l'esperienza dei consumatori ed essere, quindi, una componente essenziale delle loro vite. Ma far leva su una concezione statica di brand e business non è più abbastanza per essere in grado di anticipare e incontrare i bisogni dei consumatori», afferma, Global ceo di Interbrand.«I Best Global Brands - prosegue - hanno superato per la prima volta la soglia dei 3 trilioni di dollari, ma c'è spazio per un'ulteriore crescita, sia da parte dei nuovi entranti sia dei migliori dieci. I top ten brand di quest’anno, infatti, sfidano regole e convenzioni ed estendono la loro equity oltre prodotti, settori e categorie tradizionali. Sono marchi che si distinguono in termini di leadership, capacità di generare empowerment e cambiamento: tutto ciò significa creazione di valore».