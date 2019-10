La seconda edizione di Next Design Perspectives, la conferenza di Altagamma che si è svolta oggi al Gucci Hub di Milano, ha esplorato attraverso gli interventi di personaggi di primo livello i cambiamenti in atto non in un singolo settore, ma in un contesto sociale in cui, come ha ricordato il presidente Andrea Illy, «grazie all'intelligenza artificiale l'uomo Sapiens può processare un quantitativo di conoscenze non accessibili altrimenti».



«Nelle prossime due decadi - ha aggiunto l'imprenditore - l'ammontare totale di chip sorpasserà quello dei neuroni umani e la bioinformatica sarà in grado di generare i primi biorg».



In attesa che questi scenari diventino realtà, probabilmente prima di quanto ci si possa aspettare, sul palco del Gucci Hub si sono susseguite le testimonianze, solo per citare alcuni nomi, di Deyan Sudic (direttore del Design Museum di Londra e curatore dell'evento milanese), Klaus Busse (head of Emea di Fiat Chrysler Automobiles Design), degli architetti David Chipperfield, Patricia Urquiola, Piero Lissoni e Tom Dixon e dello chef Davide Oldani.



In primo piano anche la moda, protagonista di una tavola rotonda moderata da Tony Chambers, con gli interventi di Sara Ferrero (ceo di Valextra), Caroline Issa (ceo e fashion director di Tank), Vittorio Radice (vice presidente di Rinascente), Nadja Swarovski (executive board member di Swarovski) e, presente in video, Adrian Cheng, giovane magnate di Hong Kong che ha fondato l'art mall K11.



Cheng ha descritto l'Asia come «molto più di un mercato. Si tratta infatti di un hub creativo, che si sta sviluppando velocemente in termini di design e progettazione. Un'area dove la tecnologia avanza a ritmo sostenuto e che tuttavia apprezza l'artigianalità, dei marchi occidentali ma anche dei propri».



«Mi preoccupa l'idea che i giovani stiano iniziando a dimenticare, complici i social, l'idea di autenticità - ha aggiunto -. Per quanto mi riguarda, faccio di tutto per tutelarla e per diffondere il bello, anche nei nove nuovi spazi che apriremo da qui al 2024».



Se Nadja Swarovski ha ripercorso la storia di un marchio che ha cinque generazioni alle spalle e che si proietta nel futuro scommettendo sul mix tra un prodotto iconico, negozi digitalizzati e investimenti in sostenibilità, Vittorio Radice di Rinascente ha citato il motto Let's meet. «Come accade nei mercati rionali - ha affermato - anche nei nostri negozi vogliamo fare in modo che le persone si incontrino. I motori dei centri urbani siamo anche e soprattutto noi».



Sara Ferrero di Valextra ha parlato di una realtà fondata nel 1937, «il cui obiettivo è innanzitutto essere d'ispirazione per chi la sceglie. Volutamente non abbiamo un creative director ma una quarantina di persone, che lavorano a un prodotto pensato per durare a lungo. Non si contano, poi, le collaborazioni con creativi esterni, anche per i punti vendita, che devono essere tutti diversi: chi possiede più case non desidera che siano uguali tra loro».



Caroline Issa del magazine Tank ha portato alla ribalta il dualismo «data vs. desire», in un momento in cui la moda, come è stata finora, «non è più di moda». «Non è tanto importante per i marchi raggiungere un numero illimitato di consumatori - ha puntualizzato - quanto colpire un target preciso, giocando anche sulla capacità di emozionare».



A queste osservazioni si collega uno dei sei trend che, secondo Wgsn, stanno plasmando l'industria creativa. Si tratta di The End of More, la tendenza delle persone a possedere di meno e andare più a caccia di esperienze e conoscenze.



C'è poi The Home Hub, la casa che diventa uno spazio per migliorarsi e prendersi cura di sé. Secondo uno studio Usa, i Millennials trascorrono tra le pareti domestiche il 70% di tempo in più rispetto ad altre fasce di età.



The Age Gap si riallaccia invece alla polarizzazione demografica: da un lato si allunga la vita nel mondo occidentale, dall'altro in Asia e Africa vivono tanti giovani, che rappresentano un bacino molto interessante per i brand.



Infine, Inclusive Networks e Digital Craftsmanship: nel primo caso al centro c'è la contaminazione del design da parte di altri settori, insieme a una visione olistica della progettazione e al lusso locale, che rispecchia nei prodotti l'heritage dei singoli luoghi cui sono indirizzati. Nel secondo rientrano sia i negozi productless, sia il fenomeno in ascesa del design digitale, che si traduce nell'abbigliamento e negli arredi puramente virtuali.



Claudia d'Arpizio, partner di Bain & Company, ha fatto notare che il valore del design di lusso nel mondo si aggira sui 55 miliardi di euro, su un totale di 450 miliardi, con una crescita negli ultimi cinque anni del 4,5%. Nel 2025 si dovrebbe arrivare a 70-80 miliardi, ma potenzialmente il settore può salire a 160 miliardi.



D'Arpizio ha tracciato un quadro multisfaccettato, «in cui tra le parole chiave spiccano Convergenza, che significa spazi ibridati tra casa e lavoro (per i quali è stato coniato il neologismo Resimercial), Sharing ed Empowerment, in cui rientra la tecnologia come fattore di potenziamento della creatività, in parallelo con la sostenibilità, un tempo sottocultura e ora mainstream».



«Siamo alle prese con una intelligent revolution - ha concluso D'Arpizio - che spazia da Alexa alla wearable technology, fino alla casa in grado di captare le nostre esigenze e aiutarci a vivere meglio. In questa fase i brand devono affidarsi a una strategia stepping stones, saltando metaforicamente sulle pietre, come se guadassero un fiume, e preparando la mossa successiva, in nome di un processo di apprendimento continuo».



Next Design Perspectives è stato ideato da Altagamma in partnership con Agenzia Ice e Fiera Milano. «Un evento in sintonia con il nostro obiettivo di promuovere le eccellenze del made in Italy», ha osservato Carlo Ferro, presidente di Agenzia Ice, mentre Fabrizio Curci, a.d. di Fiera Milano, ha aggiunto: «Qui le aziende trovano stimoli e strumenti innovativi per sfruttare il proprio potenziale di crescita».







a.b.