In occasione della ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, avvenuta nel 1519, il Museo del Tessuto di Prato dedica al grande artista e inventore una mostra multimediale, che porta in primo piano il suo ingegno nello studio e nella messa a punto di dispositivi e macchine per la produzione di tessuti, tra le attività principali all'epoca. L'appuntamento è dal 16 dicembre 2018 al 26 maggio 2019.

Organizzata in collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e con il Museo Leonardiano di Vinci, l'expo, intitolata Leonardo da Vinci, l'ingegno, il tessuto, si avvale del patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, che daranno vita a un ricco calendario di appuntamenti nell'arco del prossimo anno.

Attraverso ricostruzioni 3D, apparati multimediali e modelli in scala, la mostra sarà un'occasione per evidenziare la modernità dei progetti di Leonardo e al tempo stesso per mettere in evidenza l'importanza dell'ingegneria meccanica applicata all'industria dei tessuti, che rimanda alla tradizione italiana e si collega alla storia del distretto pratese.

Un'area legata al mondo del tessile da oltre nove secoli, che ancora oggi rappresenta il polo produttivo del settore e dell'abbigliamento più esteso d'Europa, per numero di addetti (35mila) e per aziende (circa 6.500) e dove operano anche realtà di eccellenza nel settore meccanotessile.

La rassegna di scena al Museo del Tessuto di Prato mettere in luce il genio eclettico di Leonardo, che si esprime con punte di eccellenza tanto in campo artistico, quanto in ambito scientifico. «Una rassegna che valorizza la plurisecolare vocazione della nostra area, facendo conoscere al grande pubblico le straordinarie innovazioni che Leonardo ha introdotto nella meccanizzazione del processo di lavorazione dei tessuti», spiega Francesco Nicola Marini, presidente della Fondazione Museo del Tessuto di Prato.

«Gli studi in ambito tessile sono rappresentativi dell'interesse che Leonardo ha nutrito nei confronti del contesto socio-economico in cui ha vissuto e lavorato, sia in Toscana che in Lombardia - spiega Claudio Giorgione, curatore del Museo Nazionale Scienza Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci -. Negli stessi anni in cui lavora al Cenacolo e al Cavallo, studiava le fasi della realizzazione del tessuto, dalla filatura alla tessitura, in disegni caratterizzati da un'incredibile completezza progettuale e da un segno grafico dettagliato e sofisticato».

Un prodotto multimediale, che affianca i disegni di Leonardo presenti nel Codice Atlantico e nel Codice Madrid e i modelli dinamici in 3d realizzati dal Museo Leonardiano di Vinci, metterà in evidenza le parti del processo produttivo laniero e serico sulle quali si concentrò l'artista.

I modelli storici in legno e metallo concessi in prestito dal Museo milanese permetteranno di capire il valore dei dispositivi ideati da Leonardo per la ritorcitura e la binatura del filato di seta dotati di meccanismi di arresto, della macchina garzatrice per la rifinitura del panno di lana, del maglio battiloro per la produzione di lamine da sbalzo usate nell'oreficeria e soprattutto del telaio meccanico, tra le macchine più complesse concepite da Leonardo, sviluppato sulla base degli esemplari manuali ma dotato di una navetta lanciata in automatico, un meccanismo che sarà riproposto in epoca preindustriale.

Progetti volti a ottimizzare la produzione tessile, in modo da rendere il processo più fluido e veloce, con indiscussi vantaggi economici.

Studi che durante il soggiorno di Leonardo a Milano, oltre alla meccanica, all'ingegneria e all'architettura, sono stati dedicati a un settore che in Lombardia, grazie alla corte dei Visconti e poi degli Sforza, conobbe nel corso del Quattrocento un significativo sviluppo.

La mostra permette di leggere in una luce nuova i ritratti e i soggetti religiosi riprodotti in grande scala, per evidenziare gli studi leonardeschi sul panneggio e le sue osservazioni per una migliore restituzione in pittura della consistenza delle stoffe e del movimento delle pieghe. Dai dipinti emerge anche l'attenzione alla decorazione delle vesti, di cui sono rappresentativi i celebri "nodi", che costituiscono una sigla dell'arte pittorica del grande artista.

L'expo - che ha come main sponsor Estra, holding toscana tra i primi dieci gruppi per vendita di energia in Italia - si avvale del contributo di Regione Toscana, Associazione Acimit e delle imprese del gruppo meccanotessili di Confindustria Toscana Nord.