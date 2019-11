Cosa vuol dire oggi essere un artigiano moderno? A questa domanda darà una risposta il progetto The Modern Artisan, che nasce dalla liaison tra Yoox Net-a-Porter e The Prince's Foundation, presieduta da Carlo, Principe di Galles. Sei studenti italiani e sei inglesi avranno infatti la possibilità di disegnare e produrre una capsule colletion uomo/donna sostenibile luxury, che unirà competenze tessili artigianali e design guidato dai dati.

La collezione, che sarà lanciata a metà del 2020 per tutti e quattro i brand di Ynap (Yoox, Net-a-Porter, Mr Porter e The Outnet), darà la possibilità agli studenti selezionati di essere supportati nel loro percorso di design, produzione sostenibile e lancio sul mercato della capsule.

Sei studenti italiani selezionati dal Politecnico, per la precisione, disegneranno la collezione, ispirandosi alla convergenza tra arte e scienza nei lavori di Leonardo Da Vinci e al patrimonio dell'artigianato tessile britannico e italiano. Il processo di creazione sarà sostenuto dal laboratorio di ricerca Fashion in Process (Fip) dell'ateneo milanese e potrà avvalersi dell'accesso esclusivo ai dati e agli insight di Ynap, per identificare le preferenze di design a lungo termine dei clienti.

In parallelo, la fondazione lavorerà con altrettanti laureati nel Regno Unito, i quali parteciperanno al corso di quattro mesi creato ad hoc per la formazione delle competenze nelle produzioni di lusso in piccole serie. Un percorso che consentirà agli studenti di produrre la capsule presso Dumfries House, sede della fondazione nell'Ayrshire, in Scozia.

Durante tutto il progetto, i due gruppi di artigiani in fieri avranno l'opportunità di incontrarsi, sia a Milano che in Scozia, per portare la collezione dalla fase di progettazione fino alla produzione dei prototipi finali.

Dopo il lancio, The Modern Artisan sarà esposto alla mostra-evento Homo-Faber, organizzata dalla Fondazione Michelangelo e dedicata ai mestieri di tutta Europa.

«La collezione The Modern Artisan sarà espressione di come il talento e la tecnologia possono lavorare insieme oltre le frontiere e i confini - è il commento del presidente e amministratore delegato di Yoox Net-A-Porter Group, Federico Marchetti -. Questo progetto, che è parte di una collaborazione a lungo termine tra Ynap e The Prince’s Foundation, aiuterà le nuove generazioni a coniugare l’artigianato tradizionale con la creatività ispirata dal digitale, in maniera del tutto sostenibile».

«La sostenibilità è al centro di tutto ciò che facciamo, quindi siamo orgogliosi di aver collaborato con Yoox Net-A-Porter Group per offrire questo programma di formazione - spiega Jacqueline Farrell, education director di The Prince’s Foundation a Dumfries House -. L'iniziativa rappresenta il culmine della nostra iniziativa Future Textiles, che inizia dando agli alunni delle scuole elementari un'introduzione all'industria tessile, per poi passare al The Modern Artisan Project, un percorso stimolante per tutti i giovani che desiderano entrare nell'industria della moda e del tessile».

Nella foto, Carlo, Principe di Galles, e Federico Marchetti