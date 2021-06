Assocalzaturifici e le principali organizzazioni sindacali di categoria (Femca-Cisl, Filctem- Cgil e Uiltec-Uil) hanno firmato a Milano l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale del settore calzaturiero, scaduto il 31 dicembre 2019.



L'intesa, che interessa circa 80mila addetti in quasi 5.800 imprese, decorre dal 1° gennaio 2020 e avrà durata fino al 31 dicembre 2023, per un totale di 48 mesi.

L’intesa prevede un aumento sui minimi salariali di 70 euro (quarto livello), suddiviso in tre tranche: dal primo dicembre 2021, 25 euro; dal primo settembre 2022, 25 euro; dal primo luglio 2023, 20 euro.



Viene confermato l’importo, a titolo di elemento di garanzia retributiva, a favore di dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale che non percepiscano altri trattamenti economici individuali o collettivi. L’ammontare sarà pari a 300 euro lordi per gli anni dal 2021 e seguenti.

«Siamo soddisfatti per l’esito della trattativa - commenta il presidente di Assocalzaturifici, Siro Badon (nella foto) - e sicuri che questo è un ulteriore segnale di ripartenza per uno dei comparti produttivi più colpiti dall’emergenza pandemica».



Come ricorda Badon, il calzaturiero è uno dei settori trainanti del made in Italy, che nell'era pre-Covid valeva 14,33 miliardi di euro e, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, ha registrato la perdita di un quarto del fatturato, con un valore ridotto a 10,72 miliardi di euro.



«Tanti sono gli elementi in questo nuovo contratto che possono contribuire al rilancio della competitività delle nostre aziende - prosegue l'imprenditore -. La condivisione delle criticità e delle riforme con le maggiori sigle sindacali è un passo importante in un momento delicato come questo della ripresa. Un'iniezione di fiducia per le Pmi, pronte a raccogliere le opportunità offerte dal mercato nella prima vetrina internazionale utile, il salone Micam, in programma dal 19 al 21 settembre 2021 a Fieramilano Rho».



Tra le novità l'incremento del 32% del numero di lavoratori che possono essere occupati con un contratto di lavoro a tempo determinato, rispetto al totale dei dipendenti a tempo determinato.



Tra le attività per le quali non si applica il limite temporale dei 24 mesi viene ricompresa quella svolta nei periodi dell'anno solare in cui le imprese si dedicano, oltre alla normale produzione, alla preparazione dei campionari: un'attività circoscritta a un massimo di quattro mesi nell'anno solare.



Alla voce welfare viene confermato l'impianto contrattuale per la previdenza integrativa, Previmoda, mentre per la previdenza sanitaria è in funzione Sanimoda.