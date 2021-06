Dopo aver guidato per anni Federmoda Confcommercio della Provincia di Arezzo, Paolo Mantovani assume un ruolo ancora più centrale per il settore, diventando il nuovo presidente per la Toscana.



«Sono consapevole delle tante sfide che mi attendono, perché l’intera filiera della moda sta vivendo uno dei suoi momenti peggiori», ha detto Mantovani, membro della Camera Italiana dei Buyer della Moda e titolare di alcuni punti vendita di abbigliamento, accessori e calzature di alta gamma tra San Giovanni Valdarno, Greve in Chianti, Siena e Castiglione della Pescaia.



«Si tratta di una crisi che si prepara da anni e non è effetto della pandemia, anche se di certo la situazione è precipitata dallo scorso anno. Il Covid ha accelerato un processo già in atto, portando allo scoperto i tanti punti deboli di un sistema fragile», ha proseguito l'imprenditore, che rappresenta la terza generazione dell'attività di famiglia, fondata nel 1955 dal nonno.



In Toscana il commercio della moda conta un totale di 6.350 imprese attive, stando ai dati diffusi dalla Camera di Commercio del primo trimestre 2021. «Dal 2019 ad oggi ne mancano all’appello ben 1.445. La responsabilità non è del Covid, ma di cambiamenti nel sistema distributivo e nelle abitudini di consumo, legate in gran parte al web. Negli ultimi anni siamo andati avanti a colpi di circa 700 imprese cessate ogni 31 dicembre».



Il neo presidente ha invitato i colleghi imprenditori a non lasciarsi spaventare dai numeri: «Il settore moda ha molti punti di forza dai quali ripartire - ha spiegato -. Dobbiamo, per esempio, attualizzare l’immagine dei nostri punti vendita e garantire ai clienti servizi fatti su misura, per trasformare la vendita in una esperienza di vita sempre più coinvolgente. Questo ci distingue nettamente dall’offerta dell’e-commerce».



L’integrazione tra commercio off e online resta la priorità da affrontare. «Si deve trovare un dialogo tra questi due mondi, che sono integrabili - ha sottolineato -. Stiamo lavorando per sensibilizzare tutti gli esercenti a formarsi e sviluppare nuove forme di dialogo e vendita, parallele al negozio fisico tradizionale».



Uso dei social network, potenziamento del sito web, chatbox su Telegram o Whatsapp: «Anche per chi non può investire in un sito e-commerce ci sono molte opportunità di farsi notare da potenziali clienti. A volte bastano tempo e creatività».



Il turismo, poi, potrebbe dare una mano, perché come ha ricordato Mantovani i traveller internazionali sono ancora fortemente attratti dalla moda made in Italy, che resterà tra i souvenir preferiti dei viaggi, nel momento in cui riprenderanno gli spostamenti: «Dobbiamo trovare un coordinamento più serrato con la filiera turistica, per essere insieme più competitivi e attrattivi».

an.bi.