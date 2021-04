f. p.

Si moltiplicano le iniziative per il 22 aprile, la giornata mondiale della Terra, “Earth Day” - la più grande manifestazione ambientale con l’obiettivo di proteggere e preservare il pianeta - sottolineando ogni anno diverse emergenze ecologiche.Il tema di quest’anno è Restore our heart, ed è incentrato non solo sul bisogno di ridurre il nostro impatto ambientale, mentre ci riprendiamo in seguito agli effetti del Covid-19, ma anche su cosa possiamo fare per rimediare ai danni che abbiamo causato.Oggi non solo i brand moda lanciano progetti ad hoc per questa ricorrenza, ma iniziano a diffondersi anche progettualità più strutturate sulla didattica, come Between Conscious Program piattaforma digitale che coinvolge professionisti ed esperti per promuovere e divulgare la transizione ecologica del settore. Il progetto - nato da, che da oltre 20 anni mette in contatto aziende e professionisti nel mondo della moda - prevede cinque video lezioni per comprendere come si declinano i canoni dell’economia circolare nel mondo della moda.Beetween Conscious Program ha messo questa esperienza al servizio di un bene comune. I servizi di Between aiuteranno le aziende a identificare i partner ideali per una conversione green della loro attività. Il programma punta inoltre a stimolare investimenti in cultura ed educazione ambientale promuovendo eventi di formazione ad hoc.«La moda è cultura, per questo vogliamo rimettere al centro formazione ed informazione. La scelta di lanciare betweenconscious.com in occasione del 51esimo Earth Day è un simbolo di questo cambiamento - afferma, Talent Acquisition Manager per Between Research e project manager di Between Conscious Program - questa giornata rappresenta l’inizio del nostro impegno a promuovere consapevolezza e innovazione per accelerare la conversione ecologica di tutta la fashion industry».L’iniziativa di Between parte proprio da una risposta a queste domande fondamentali, affidate ad una serie di cinque masterclass realizzate coinvolgendo nel progetto quattro professionisti di primo piano della fashion industry. «I rifiuti sono nuovo prodotto» ribadisce nella sua masterclass sull’economia circolare anche, professoressa di Management in Fashion & Luxury presso l’di Milano, ricordando che la sostenibilità non è urgente solo per motivi ecologici «le imprese sono consapevoli della ristrettezza di risorse, che porterebbe a prezzi insostenibili le manifatture tradizionali».La stessa formazione del settore moda si sta ampliando grazie a un ampliamento dell’offerta di diverse università e istituti. Tra le ultime proposte didattiche out of the box è la, piattaforma digitale indipendente e open source, totalmente incentrata proprio sulla sostenibilità, cui si approccia attraverso tre discipline in particolare, design, comunicazione e management.I corsi di School of WRÅD sono strutturati con video e testi nei tre moduli Better Design, Better Communication e Better Management. Risultano garantiti integrità dei contenuti e accessibilità nel senso più ampio del termine, con la possibilità di sponsorizzare la distribuzione gratuita dei pacchetti educativi presso ragazzi che vivono in paesi quali India, Vietnam o Bangladesh. Come racconta il fondatore: «Lo scopo è rendere l’educazione sul tema della sostenibilità quanto più diffusa e accessibile, ispirando e formando una nuova generazione di attivisti e change maker, avvicinando inoltre studenti e partecipanti ad esperti e professionisti del settore».In Italia, prestigiosa scuola fiorentina, presenta il Master in Sustainable Fashion, che intende formare specialisti della sostenibilità e gestori della diversità e dell’economia circolare, figure chiave per quanto riguarda upcycling, tracciabilità, salute ambientale e altre attività affini. L’Accademia di Costume e Moda prevede nella propria offerta formativa due Master, rispettivamente in Fashion Sustainability & Industry Evolution e in Fabrics Innovation Design, entrambi di durata annuale.Il primo integra discipline progettuali e culturali, analizzando l’intero ciclo del prodotto, i modelli di business, la comunicazione e l’area legale; la sostenibilità si configura qui come un leitmotiv, da affrontare in un’ottica sistemica poiché investe una molteplicità di fattori e competenze. Il secondo si concentra sull’innovazione tessile, e affiancando insegnamenti tecnici, culturali e progettuali, si pone come un laboratorio in cui gli studenti possono esprimere la propria creatività, accordandola alle esigenze delle aziende.Volgendo lo sguardo oltre i confini nazionali, poi, le opzioni non mancano di certo, specialmente nel Regno Unito. Nella capitale, Ildedica alla moda green due corsi post-laurea, MA Fashion Futures e MA Innovative Fashion Production, accomunati dalla volontà di preparare gli studenti affinché sappiano orientarsi nel contesto in continua evoluzione della moda contemporanea, partecipando attivamente al passaggio a pratiche più etiche e sostenibili.Infine laraggruppa nel suo corso MA Design for Social Innovation and Sustainable Futures creativi dai diversi background, per esaminare tematiche che intrecciano problemi globali, azioni collettive e futuro del design. Il futuro di una moda finalmente più attenta al pianeta passa anche e soprattutto dalle scuole che si distinguono nel panorama attuale.