Nei giorni bui della pandemia da coronavirus, continua da parte delle aziende italiane - e non solo - la consapevolezza di essere attori sociali, con un forte senso di responsabilità verso la comunità.



Di seguito il punto sui gesti di solidarietà che si sono fatti notare negli ultimi giorni, pur nella consapevolezza che l'elenco non è completo.



Ci sono i 200mila euro annunciati da Bata, il retailer di calzature tra i più grandi al mondo con oltre 125 anni di storia e una distribuzione in circa 70 Paesi, per sostenere il sistema sanitario della Regione Veneto.



Restando nell'area, ha fatto molto parlare di sé l'avvio di un finanziamento di 300mila euro, promosso da Bottega Veneta, per due borse di studio

rispettivamente presso il Laboratorio di Virologia dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e il Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Ospedale Domenico Cotugno di Napoli, oltre che per la proroga biennale di una ricercatrice impiegata in ambito pneumologico presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Padova.



Quanto a Kiko, multinazionale italiana di cosmetici controllata da Antonio Percassi, ha consegnato 50mila dispositivi di protezione individuale a favore dell'Ospedale da Campo di Bergamo, allestito presso lo Spazio Fiera, e dell'Ats Bergamo (Agenzia di Tutela della Salute), che le ridistribuirà a circa 1.000 medici di famiglia e pediatri. Kiko ha pensato anche alle Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) e alle 65 case di riposo del territorio bergamasco.



In Toscana uno sguardo particolare è stato riservato ai bambini da parte di Monnalisa, azienda attiva nel childrenswear di alta gamma, che ha destinato parte dei suoi sforzi produttivi alla realizzazione di mascherine chirurgiche in materiale Tnt, protettive ma anche personalizzate con fantasie accattivanti.



Il primo lotto di queste mascherine è stato consegnato al reparto pediatrico dell'Ospedale San Donato di Arezzo e un secondo lotto è previsto a favore di una casa-famiglia del territorio, in una operazione charity in sinergia con Aiaf-Associazione Italiana Avvocati di Famiglia. In tutte le sue boutique italiane Monnalisa, nel rispetto del Dpcm e di quanto previsto dalle ordinanze delle singole regioni, offre un'esperienza d'acquisto in totale sicurezza, solo su appuntamento e con massimo un cliente per punto vendita.



Un'altra iniziativa, che conferma un forte rapporto con il territorio, è quella di Gallo, realtà produttrice di calze e accessori di alta qualità con sede a Desenzano del Garda (Brescia), che ha deciso di donare 15mila tra i suoi prodotti iconici ai medici e a tutto il personale sanitario dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda - che comprende i presidi ospedalieri di Desenzano-Lonato, Gavardo-Salò e Manerbio-Leno - e dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale degli Ospedali Civili di Brescia, con i suoi presidi ospedalieri di Brescia, Montichiari, Gardone Val Trompia, non tralasciando l'Ospedale dei Bambini e il Dipartimento Salute.



Iniziative analoghe provengono da una serie di aziende, come Carvico e Jersey

Lomellina, con 10mila mascherine per l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, e il gruppo Cafiero: il leader nel packaging per l'occhialeria (tra i clienti Luxottica e Safilo), nonché proprietario del brand borse e accessori Salce 197, dona il 20% delle vendite online del prodotto Anouk per la lotta al Covid-19.



Anche una semplice maglietta può fare del bene: vedi la Stronger di Fracomina, in cotone bianco con maniche corte e girocollo, disponibile sull'e-commerce del brand, il cui intero ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa di Napoli per gestire l'emergenza di ogni giorno.



Un'altra maglietta è quella che riceveranno designer, stylist, giornalisti, attori, cantanti, artisti, personaggi dello spettacolo e amici dello stilista Mario Dice: dovranno personalizzarla con una frase, un disegno o una firma, dando vita a una capsule di pezzi unici. Ogni T-shirt verrà messa all'asta sulla piattaforma Charity Stars nel mese di maggio: anche in questo caso il ricavato delle vendite andrà totalmente al fondo istituito dalla Protezione Civile.

Anche molte aziende straniere sono scese e continuano a scendere in campo: vedi Hui, realtà cinese dell'abbigliamento, che ha annunciato di avere destinato 10mila mascherine e 200 visiere facciali protettive al Dipartimento della Protezione Civile del Comune di Milano.



Ed è sempre con questo spirito che il marchio americano di moda e lifestyle Guess e The Guess Foundation si sono uniti in diverse azioni umanitarie, con il motto #InThisTogether, per donare una somma importante, 1.300.000 dollari, insieme a

150mila mascherine per Italia e Spagna, incoraggiando le donazioni di sangue per

contribuire al sostegno della comunità globale.



Non ultimo, Mango (nella foto) ha confezionato 13mila camici di polietilene usa e getta e prodotto 2 milioni di mascherine, che ha donato al Ministero della Salute e che sono già state distribuite nei centri ospedalieri.