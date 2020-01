Da inizio anno il gruppocontinua a essere al centro dei rumors: dopo le speculazioni (seccamente smentite) di una possibile vendita a, circola ora un nuovo rumor: l'arrivo nel gruppo dicome nuovo direttore creativo di

Tutto è partito da un tweet di Jacob Gallagher, l'editorialista del Wall Street Journal, che ieri, mercoledì 22 gennaio, ha scritto sul social: "Mi è giunta voce che Raf Simons andrà da Prada. Non ho altri dettagli".

Anche se il giornalista poco dopo ha rimosso il tweet dal suo profilo, il tam tam mediatico è immediatamente partito, trovando tra l'altro diversi riscontri tra gli addetti ai lavori.

Il gruppo Prada ha preferito non commentare, ma le voci parlano di un Simons pronto a prendere casa a Milano per guidare il marchio Miu Miu, mentre il timone di Prada resterebbe saldamente in mano a Miuccia Prada.

Il link tra lo stilista belga, che dopo l'uscita da Calvin Klein non ha occupato nuove poltrone, e il gruppo Prada è solido, visto che nel 2005 furono proprio Miuccia Prada e Patrizio Bertelli a sceglierlo per guidare il marchio Jil Sander, all'epoca di loro proprietà e successivamente venduto.