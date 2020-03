A cura della redazione

L'ultima notizia in ordine di tempo, per quanto riguarda il flusso di solidarietà anti-coronavirus da parte della moda, arriva da oltreoceano: il colosso, attraverso la, stanzierà 1 milione di dollari per combattere l'epidemia, di cui 100mila dollari destinati al, creato dallae dalla. Il gruppo ha inoltre destinato 1 milione di Rmb (circa 275mila dollari) alla, oltre a 50mila dollari a favore di A Common Thread, iniziativa delTornando in Italia, i gesti di generosità si moltiplicano. Dopo aver donato a titolo personale 100mila euro all'della sua città natale Reggio Emilia, il presidente e ceo di, ha deciso di attivare il proprio network internazionale e, tramite, sono arrivate sempre all'Ausl Irccs di Reggio Emilia oltre 200mila mascherine, cui si aggiungeranno 70 dispositivi medici.In Lombardia,ha versato 100mila euro per l'e per la. E, con la sua divisione specializzata nella produzione di un tessuto non tessuto dalle elevate performance, ha già pronti più di 10mila metri di questo materiale, per il quale sono già state fatte le prove di accoppiamento con un film protettivo, messo a punto da un'altra azienda bergamasca, la. Obiettivo, confezionare a tempi record camici, copricapi e calzari per i medici e il personale sanitario deldi Bergamo: i primi 5mila camici sono già stati consegnati.La bresciana, specializzata nella camiceria con i brand, ha avviato una produzione straordinaria di dispositivi di protezione, con un obiettivo iniziale di 40mila pezzi alla settimana, destinati a farmacie, parafarmacie e strutture industriali. Le mascherine sono in cotone lavabile e riutilizzabili.Passando al Veneto,, direttore creativo di, si è unita alla campionessa di nuotoper sostenere la raccolta fondi #aiutiAMOVerona, già avviata da vari esponenti cittadini con la campagna digitale #insiemeperverona.La stilista toscanaha lanciato una T-shirt in limited edition chiamata Smile for Italy: venduta in esclusiva online su chiaraboni.com, devolverà l'intero ricavato a favore delladella, a cui fanno capo tutte le strutture sanitarie del territorio. La designer invita inoltre a fare una donazione direttamente all'ente, attraverso l'Iban IT76P0306909790100000300089-BIC BCTITITMM, con la causale "Regione Lombardia-Sostegno Emergenza Coronavirus".Restando in Toscana, l'azienda di moda infantilenon solo indirizza il 5% del ricavato delle vendite sualle necessità della sua città, Arezzo, ma sta realizzando a pieno ritmo mascherine chirurgiche e ha già consegnato il primo lotto di presidi sanitari usa e getta alle amministrazioni e forze dell'ordine locali. In arrivo altre 2mila presidi per l'. Un progetto solidale supportato dallaNon ultimi,, brand di gioielli del, pensano anche alle donne vittime di violenza, che in questi giorni di forzata permanenza tra le mure domestiche sono più esposte a maltrattamenti: lo dimostra il raddoppio dei casi nel febbraio 2020 rispetto a un anno prima nella provincia cinese dell'Hubei, epicentro della pandemia. In Italia (Paese che si colloca al 50esimo posto nel Global Gender Gap Index redatto dalle) un 19% di donne denuncia di aver subito episodi di violenza fisica o sessuale da parte del partner almeno una volta nella vita. Per questo Pomellato - che da 10 anni sostiene ladi Milano, parte delle reti dei centri anti-violenza- lancia una raccolta fondi per entrambe queste realtà, mettendo sul piatto 100mila euro.