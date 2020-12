Il 75esimo anniversario è arrivato in uno dei momenti più difficili e sfidanti per l’intero settore: Ratti, multibrand pesarese guidato oggi dalla terza generazione della famiglia, ha festeggiato il traguardo con il lancio di rattiboutique.com, un e-commerce innovativo ed esperienziale, pensato per garantire alla clientela una shopping experience personalizzata e senza soluzione di continuità tra offline e online, con i grandi brand del lusso italiano ed internazionale alternati a designer emergenti.

Un’operazione fondamentale nello scenario post Covid, che Ratti ha voluto accompagnare con un messaggio di coesione e sinergia, chiamando a raccolta i top name dello stilismo italiano e internazionale, protagonisti di alcuni video che verranno realizzati nel 2021 e saranno visibili sui canali del retailer.

Per il momento hanno aderito, tra gli altri, nomi come Brunello Cucinelli, Gucci, Moncler, Alberta Ferretti, Edhèn Milano, E. Marinella, Etro, Formy Studio, JJ Martin, Marcelo Burlon, Tod’s, Stone Island, Tagliatore e Philosophy by Lorenzo Serafini, ma la lista è in continuo aggiornamento.

Esempio di imprenditoria tutta al femminile, lo storico retailer pesarese è guidato oggi da Silvana Ratti (presidente) e da sua figlia Matilde (ceo), che portano avanti l’attività nata nel 1945 dal sodalizio fra tra Pietro e Licia Ratti.

Nel corso degli anni il retailer ha consolidato il link con il mondo del lusso: nel 1963 ha siglato una joint venture con la Maison Hermès, che dura ancora oggi, ed è stato tra i primi a rappresentare Chanel in Italia. Oggi vanta corner dedicati a Dior e Valentino e nel 2017 ha anche raddoppiato le vetrine con l’apertura di una sede a Bologna, siglando una partnership con Folli Follie.

In occasione del 75esimo anniversario il lancio del nuovo sito e-commerce: per la costruzione della piattaforma è stata scelta una tecnologia custom, che ha l’obiettivo di integrare più funzionalità e personalizzazioni come l’immersività nella storica sede di Pesaro e nei suoi saloni recentemente rieditati da Vincenzo de Cotiis.

Dalla navigazione facile e intuitiva, il nuovo sito è contraddistinto anche da un servizio di customer care sempre attivo e in grado di seguire il cliente in tutto il suo percorso, partendo dalla scelta del prodotto sino alla consegna dell’ordine.

«L’omnichannel è alla base della strategia aziendale di Ratti – spiega a fashionmagazine.it Matilde d’Ovidio Ratti -. Siamo orgogliosi di rappresentare il connubio ideale tra heritage e innovazione nel mondo del retail e di avere al nostro fianco il sistema della moda Italiana ed internazionale che crede nella nostra visione, nella quale da sempre al centro ci sono le persone ed è totalmente focalizzata nell’offrire un servizio fatto di dedizione, ricerca e creatività» (Nella foto, Silvana e Matilde Ratti).