A cura della redazione

Si susseguono le novità ai vertici degli e-tailer. L'ultima in ordine di tempo è quella che vedenel ruolo creato ex novo pressodi global fashion officer.Per la manager, in Matchesfashion da un decennio, si tratta di una promozione, dopo essere stata international womenswear buyer e fashion and buying director.A lei si devono il lancio del programma The Innovators, a sostegno dei giovani designer, e l'apertura a categorie merceologiche come i pacchetti vacanza, gli articoli per la casa e i gioielli.Kingham riporterà a, nominata un mese fa chief commercial officer, in arrivo da