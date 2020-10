Ruth Diaz è stata promossa alla guida di Amazon Fashion per l’Europa, dopo nove anni di attività in varie posizioni dirigenziali nel marketing e nel retail del gigante americano dell’e-commerce e oltre 20 anni di esperienza nell’e-commerce.

La manager guiderà tutti gli aspetti del business, tra cui anche l’ampliamento dell’offerta e il miglioramento della customer experience in Italia, Spagna, Francia, Germania e UK.

Diaz è stata responsabile di svariate categorie di prodotto su Amazon.es e Amazon.it, oltre a essere stata a capo dell’Home Innovation Program per l’Europa. Prima di entrare in Amazon, Ruth ha guidato la piattaforma di vendite private BuyVip. In precedenza aveva guidato Entradas.com (entertainment online) e aveva lavorato presso la major Universal Pictures e la società di consulenza PriceWaterHouse Coopers in Spagna.

Sposata, due figli, la neoincaricata ha una forte passione per la natura e la tecnologia e, al di fuori del lavoro, è mentore e coach certificato, per consentire ad altre donne di crescere professionalmente. El Mundo l’ha inserita nella lista delle 500 donne più influenti di Spagna.

John Boumphrey, in precedenza vice president di Amazon Fashion Europe, diventa country manager UK di Amazon.



Il gruppo fondato da Jeff Bezos di regola non fornisce cifre dettagliate del suo fashion business ma secondo stime di Wells Fargo e Morgan Stanley, lentamente pare stia diventando il maggior retailer di abbigliamento americano, con 30 miliardi di dollari vendite, mentre il mercato della moda Usa ha un valore stimato di 390 miliardi di dollari.