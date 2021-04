Il match tra Huawei e Chanel finisce 2-0. Due goal infilati a breve distanza l’uno dall’altro, il primo nel 2019 e il secondo adesso, dopo la sentenza del Tribunale dell’Unione Europea.

Ma partiamo dall’inizio. Siamo nel 2017: Huawei chiede il via libera all’ufficio sulle proprietà intellettuali dell’Ue (Euipo) per registrare il proprio marchio per l’hardware.

Niente di strano, se non fosse che il logo è composto da due semicerchi verticali, simili a lettere “H”, intrecciati: una somiglianza eccessiva con le proprie due famosissime e iconiche “C”, secondo Chanel, che insorge contro la decisione.

Nel 2019 Euipo si pronuncia, ma a sfavore della casa di moda francese, specificando che non esiste nessuna possibilità di confusione tra i due disegni.

Chanel però non si dà per vinta e si appella al Tribunale dell’Unione Europea, con sede a Lussemburgo, che a due anni di distanza respinge l’istanza: «I marchi – evidenziano i giudici - devono essere comparati così come sono stati inviati e registrati, senza alterare i loro orientamento».

«Nello specifico – proseguono – il marchio di Chanel ha curve più arrotondate e linee più spesse, oltre a essere orientato in orizzontale, mentre il marchio Huawei è orientato in senso verticale».



Semaforo verde, dunque, per Huawei alla registrazione del marchio.