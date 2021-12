Anche in Italia arriva la stretta contro la produzione delle pellicce naturali. Con la manovra di bilancio, la cui approvazione è attesa entro la fine dell’anno, scatta il divieto di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione di visoni, volpi, procioni, cincillà e animali di qualsiasi specie utilizzati per ricavarne pelliccia.



Lo prevede un emendamento approvato dalla commissione Bilancio di Palazzo Madama, che ora attende il via libera definitivo (dato per certo) da parte del Parlamento.



L’Italia si unisce quindi alla ventina di Paesi europei che avevano già stabilito il divieto di allevare visoni e altri animali per la produzione di pellicce.



Le nuove norme riguarderanno in particolare i cinque allevamenti di visoni ancora attivi in Italia, che sono sparsi tra Lombardia, Emilia-Romagna e Abruzzo e dovranno essere dismessi entro il 30 giugno 2022.



Alle aziende che ancora detengono il codice attività, indipendentemente dalla presenza o meno di animali, saranno riconosciuti un indennizzo per ogni animale presente alla data di entrata in vigore della legge, un contributo a fondo perduto corrispondente al 30% del fatturato registrato nell’ultimo ciclo produttivo, un contributo a fondo perduto, fino a un massimo di 10mila euro, per la copertura delle spese sostenute per la demolizione degli impianti o per la riconversione in attività agricola diversa.



Le stesse realtà potranno usufruire di una corsia preferenziale nell’assegnazione dei fondi del Pnrr per lo sviluppo agrivoltaico e la creazione di parchi agrisolari.

«Questo voto cancella un pezzo di made in Italy e un intero settore produttivo - è il commento di Roberto Tadini, presidente di Aip (Associazione Italiana Pellicceria) - quando c’è una pandemia in corso». Secondo l’Associazione, l’emendamento non garantisce adeguati indennizzi agli allevatori italiani che «sono un’attività legittima, regolamentata, certificata, controllata. Garantiscono una produzione di qualità, sono ispezionati da revisori autonomi e seguono il protocollo WelFur per il benessere degli animali in allevamento».



Ma l’approvazione dell’emendamento che l’Aip definisce un’operazione ideologica è invece «una vittoria» per Michela Vittoria Brambilla, presidente dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente.



Nel novembre 2020 il ministero della Salute aveva imposto la sospensione delle attività degli allevamenti di visoni su tutto il territorio italiano a scopo precauzionale per via della pandemia, dopo che tra gli animali si era sviluppata una mutazione del virus, accertata in diversi Paesi europei e trasmessa ad alcune persone.



A febbraio la sospensione era stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 e senza un ulteriore provvedimento gli allevamenti avrebbero riaperto dal prossimo gennaio.