Valentino ha un nuovo chief human resources officer: si tratta di Rosa Santamaria Maurizio, in arrivo da American Express. La manager sarà operativa dal 19 ottobre e riporterà direttamente a Jacopo Venturini, ceo della griffe.

La manager occuperà questa posizione per delineare un nuovo strategico percorso aziendale e conferire un’ulteriore spinta globale al cambiamento- sia organizzativo e culturale - che la maison sta vivendo in questi ultimi mesi.

Il contributo Rosa Santamaria Maurizio sarà orientato a valorizzare la centralità del capitale umano e a creare e diffondere una cultura colleague-centric, che cresca ed evolva insieme all’approccio client-centric, attualmente implementato verso la community Valentino.

Nel suo nuovo ruolo, Rosa Santamaria Maurizio ricoprirà la responsabilità globale strategica e gestionale della funzione HR & Accademia, contribuendo alla creazione e all’esecuzione della strategia aziendale attraverso un pieno allineamento della nuova cultura, dei valori, delle persone e dei comportamenti necessari per raggiungere i risultati desiderati di posizionamento e sviluppo.

Rosa avrà tra le mission quella di rafforzare il valore della maison Valentino come employer of choice a livello globale, tramite la continua evoluzione e il miglioramento di processi chiave quali la selezione, la retention, lo sviluppo e la gestione dei migliori talenti e il welfare aziendale.

La sua esperienza ventennale in ambito HR è per la maggior parte maturata in American Express, dove entra nel 2006 come HR Manager Italy, per ricoprire ruoli di crescente responsabilità all’interno del dipartimento, fino a diventare Head of Human Resources Italy nel 2012. Nel 2013 viene nominata vp - chief human resources officer Italia, Spagna, Paesi Nordici, Olanda, Belgio e Turchia.