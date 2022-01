La moda fa sistema e investe sulla circolarità. Durante l’inaugurazione di Pitti Uomo il presidente di Smi-Sistema Moda Italia, Sergio Tamburini, ha annunciato la nascita di Retex.Green, un consorzio per il riciclo della moda. Formato esclusivamente da produttori italiani, si tratta di un sistema collettivo Epr (Extended producer responsibility) per la gestione dei rifiuti del tessile, dell’abbigliamento, delle calzature e della pelletteria.

Mission principale del consorzio, patrocinato da Smi e da Fondazione del Tessile Italiano, è la gestione ottimizzata dei rifiuti provenienti dal mondo fashion, attraverso un collettivo formato esclusivamente da aziende di produzione del comparto, inizialmente associate a Sistema Moda Italia, per gestire in modo competente ed efficiente i rifiuti post-consumo, perseguendo al contempo gli obblighi normativi che deriveranno dall’introduzione futura di un regime Epr in Italia.

Rigorosamente no-profit, Retex.Green già ora si appresta a diventare un supporto decisivo per raggiungere un maggiore livello di sostenibilità della filiera attraverso la creazione di un network qualificato di fornitori, che si occuperanno di tutte le fasi connesse alla raccolta, selezione e cernita, avvio al riutilizzo, riciclo e valorizzazione dei rifiuti provenienti dai prodotti del tessile, dell’abbigliamento, delle calzature e della pelletteria.

Il team di partner operativi sarà creato e controllato da un “general contractor per il waste management”, che avrà il compito di selezionare e controllare i migliori operatori per la creazione di una filiera moda quanto più possibile circolare.

Il consorzio punta così a diventare uno strumento che, mettendo in sinergia le competenze e il know-how dei produttori di made in Italy, potrà consentire un decisivo miglioramento del riutilizzo e del riciclo, in termini misurabili e quantificati, secondo rigorosi modelli di rendicontazione ispirati alla massima trasparenza.

Per volere del sistema associativo, il valore primario del consorzio sarà proprio l’adozione delle “best practice” relative alla trasparenza e legalità della gestione dei rifiuti.

Nel position paper che Smi ha indirizzato al Ministero della Transizione Ecologica a novembre 2021, il sistema associativo e il consorzio auspicano e lavorano con le istituzioni, affinché le risorse del Pnrr vengano indirizzate anche all’avvio dei Sistemi Epr–Recycling Hubs, costituiti da produttori lungimiranti, attraverso contratti di programma che implementino, in modo orizzontale, l’ampliamento della rete di raccolta e la diversificazione delle soluzioni di gestione dei rifiuti.

«L’uso responsabile e programmato delle risorse del Pnrr – sottolineano da Smi - è una priorità che non può essere disattesa, che consente da una parte di evitare la dispersione di risorse in interventi a pioggia non coordinati, dall’altra di valorizzare e rendere operative e proficue le iniziative più avanzate nell’ottica di una vera economia circolare della moda italiana e non solo».