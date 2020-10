a.b.

Rinascita, solidarietà e, naturalmente, sostenibilità saranno i temi portanti della nuova edizione dei, organizzati sabato 10 ottobre dainsieme a, con il supporto del, oltre che diSarà un evento diverso dal solito: si svolgerà infatti virtualmente, conin veste di presentatore in esclusiva sul canalediche trasmetterà la kermesse in Italia (su), Regno Unito, Germania e Austria.è la piattaforma partner per il live streaming in Cina.Diretti dal candidato ai Grammye prodotti da(vincitrice di un Emmy Award), i Green Carpet Fashion Awards 2020 promettono di non fare troppo rimpiangere le passate edizioni in presenza, con il Teatro alla Scala e relativa piazza come location d'eccezione: utilizzeranno infatti effetti speciali e realtà aumentata grazie agli "artifici" di, con i vip e gli opinion leader - tra cui, che sarà insignita del Cfda Visionary Award - che appariranno attraverso una "telepresenza olografica", su concessione diUn comunicato preannuncia un "globo interattivo" che guiderà gli utenti alla scoperta dei look delle celebrity e di contenuti che ripercorrono la storia dei Green Carpet Fashion Awards dal 2017 ai giorni nostri. Stilisti e make-up artist si sono messi inoltre a disposizione per realizzare una serie di guide sul glamour amico dell'ambiente.Chissà se anche il premier, che interverrà da Palazzo Chigi, parlerà in versione ologramma o in quella classica, cui ci siamo abituati nel periodo del lockdown.Dire che si tratterà di un appuntamento esclusivamente virtuale è però una generalizzazione. Ci sarà infatti anche una versione fisica, in occasione del 50esimo anniversario dell'istituzione dei legami diplomatici tra il nostro Paese e la Cina: una cena di gala con red carpet e consegna dei China Awards, organizzata in partnership conin occasione della, che ha aperto i battenti oggi.«Il nostro sarà un green carpet globale - dice, direttore creativo e co-fondatrice di Eco-Age -. Certo, passare da uno dei più grandi green carpet, quello che ha ricoperto piazza della Scala nella sua interezza, realizzato daridando vita alle reti da pesca scartate, a un tappeto virtuale, ha richiesto molta ingegnosità, dandoci comunque l'opportunità di pensare a questo appuntamento in modo più ampio».«In tempi difficili, in cui è importante inviare un messaggio positivo di cambiamento, siamo felici di presentare questo progetto e collaborare con l'intero settore moda, il governo e le istituzioni, per aiutare il pianeta e costruire un futuro migliore per tutti», aggiunge, presidente di Cnmi.«Questa edizione dimostra come, in una realtà diventata sempre più complessa, le nostre imprese siano in grado di adattarsi velocemente ai mercati esteri - conclude, presidente di Agenzia Ice -. Le abitudini di consumo, da parte soprattutto delle giovani generazioni, vanno in misura sempre maggiore verso qualità e sostenibilità, punti di forza dell'industria della moda italiana» (nella foto, il Teatro alla Scala in versione digital per i Gcfa 2020),