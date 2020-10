Una notizia giunta come un fulmine a ciel sereno nel corso della fashion week francese, durante la quale, il 30 settembre scorso, è andata in scena la collezione primavera-estate 2021 del brand da lui fondato, disegnato da inizio anno da

e dal 1993 di proprietà del gruppo

. Un appuntamento al quale Kenzo non aveva potuto partecipare per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute.





«Dagli anni Settanta Kenzo Takada ha infuso nella moda un tono di poetica leggerezza e dolce libertà che ha ispirato molti designer dopo di lui. Con il suo spirito fresco e spontaneo ha anche rinnovato in maniera duratura il mondo dei profumi. La maison da lui creata esplora ancora la sua visione. Sono addolorato da questa notizia», è il commento di

, presidente e ceo di Lvmh.





Nato il 27 febbraio 1939 nella prefettura giapponese di Hyogo, quinto di sette figli, Kenzo manifesta da subito una passione per la moda ma a 18 anni, per volere dei genitori, si iscrive all'università di Kyoto per studiare letteratura. Un percorso che abbandona dopo un anno, per iscriversi al

di Tokyo, scuola di moda fino a ad allora aperta solo alle donne.





Nel 1960 comincia a lavorare per i grandi magazzini

, dove disegna proposte per ragazze, e nel 1964, su suggerimento dei suoi professori, si trasferisce a Parigi.





Nella Ville Lumière inizia a lavorare come freelance tra gli altri per la casa di moda

e la rivista

e nel 1970 apre il suo primo negozio parigino, chiamato

. È l'inizio del suo percorso: le sue creazioni oversize, dalle linee inconsuete, incontrano ben presto l'attenzione dei consumatori e degli addetti ai lavori.





Nelle sue proposte, forme e motivi derivanti dalla tradizione giapponese sposano lo stile europeo e la cultura delle metropoli internazionali. L'interpretazione del 'flower power', con stampe jungle e rimandi al mondo della natura, rivoluziona lo stile degli anni '70 e '80.





Alle collezioni donna e uomo si aggiungono nel 1977 quella per bambini e nel 1983 la linea maschile, mentre è datato 1988 il debutto, con

nel mondo delle fragranze, dove raggiungerà il top con il bestseller

.





Dopo avere ceduto il marchio a Lvmh nel 1993, Kenzo Takada resta per altri sei anni alla guida della griffe, fino al 1999. Dopo di lui hanno preso in mano il timone stilistico della casa di moda

, dal 2003 al 2011,

e

, dal 2011 al 2019, e, da quest'anno, il portoghese

.





Pochi mesi fa Kenzo aveva lanciato una linea di design per la casa, battezzata K3: mobili, tappeti, carte da parati, ceramiche, lenzuola, biancheria per la casa e il bagno interpretati con il suo estro.





«Il signor Takada è stato una figura emblematica e una personalità di spicco nell'industria della moda nell'arco di mezzo secolo, infondendo sempre creatività e colore nel mondo. Oggi il suo ottimismo, la sua gioia di vivere e la generosità continuano ad essere i pilastri della nostra maison. Ci mancherà molto e lo ricorderemo per sempre», ha dichiarato

, ceo del marchio.





c.me.

