Il divorzio da West, dopo i suoi commenti antisemiti, ha stoppato la vendita di milioni di sneaker Yeezy dal valore, al dettaglio, di 1,2 miliardi di euro e ha comportato la prima perdita annuale del gruppo tedesco dello sportswear in 31 anni. Il progetto di vendita con fini benefici, come riporta Reuters, è emerso dall’incontro del ceo con gli azionisti in agenda oggi (9 maggio) a Fuerth, nel Sud della Germania. Gulden ha però detto che non è ancora stato stabilito quando e come si procederà alla vendita.



«Stiamo lavorando su queste cose. Bruciare la merce non sarebbe una soluzione», ha affermato il ceo del gruppo, aggiungendo che il ricavato verrebbe donato a organizzazioni internazionali che West (“Ye”, dopo il cambio di nome nel 2021) ha danneggiato con i suoi commenti.



Se la merce verrà venduta, l'artista statunitense avrà diritto a commissioni precedentemente concordate (pari al 15% del fatturato, secondo quanto riportato da alcuni media).



Della collaborazione pluriennale con West, Gulden ha detto che «per quanto sia stato difficile, è forse la mente più creativa del nostro settore».



Nel primo trimestre Adidas ha registrato una perdita di 24 milioni di euro, mentre le vendite sono rimaste quasi piatte, a 5,3 miliardi di euro, in seguito all’impatto della rottura, lo scorso ottobre, con il partner americano, che recentemente ha realizzato un evento performance a Los Angeles (senza parteciparvi) per la Yeezy Season 10.



Adidas ha ipotizzato 500 milioni di utili operativi in meno, quest’anno, se nessun prodotto Yeezy esistente sarà riutilizzato in futuro.



A novembre il gigante dello sportswear ha donato più di 1 milione di dollari alla Anti-Defamation League, organizzazione non governativa ebraica internazionale con sede a New York, che ha dichiarato a Reuters di essere «pronta e preparata a lavorare con Adidas».



Poco prima delle 14 le azioni Adidas registrano un rialzo di oltre due punti percentuali alla Borsa di Francoforte, mentre l'indice Dax segna -0,12%.

e.f.

