a.b.

Con un post su, corredato dalla foto d'epoca di un matrimonio,ha annunciato di essere stata scelta dal governatore della Puglia,, per presiedere il Gruppo Strategico impegnato nella ripartenza socio-economica di «una regione che mi sta particolarmente a cuore», scrive la direttrice creativa di, rivelando dettagli della storia della sua famiglia.«Mio padre è nato a Tricase nel 1931 - rivela -. Si è trasferito a Roma a 18 anni, dove ha conosciuto mia madre. Sono molto legata alla Puglia, alla sua terra Rossa e ai suoi ulivi. Sono sicura che mio padre sarebbe fiero di vedermi impegnata in questa nuova avventura».«Spero di porter dare il mio contributo a questa comunità - prosegue - di cui mi sento parte. Nella foto, da sinistra, ci sono mio padre, mia madre ed io in piazza a Tricase. Il secondo da destra è mio nonno, con mia nonna».Non a caso, la sfilata della collezione Cruise 2021 di Dior avrebbe dovuto svolgersi a Lecce, ma è stata annullata causa Covid.Insieme a Chiuri fanno parte del Gruppo Strategico altri personaggi di settori trasversali, dall'editoria alla fisica, dal mondo universitario all'economia e alle istituzioni:«Il loro punto di vista - sottolinea Emiliano su Instagram - è molto autorevole e la loro esperienza, la loro visione, le loro relazioni umane e professionali rappresentano per noi una grande opportunità di allargare i nostri orizzonti. Ringrazio i sette componenti per aver accolto con entusiasmo il mio invito a lavorare per la Puglia, li ringrazio per lo spirito di servizio con il quale svolgeranno questo compito (lo faranno a titolo gratuito e senza rimborsi), segno del legame indissolubile con la nostra terra».