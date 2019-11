«Benvenuti nel mio negozio di quartiere, pronto ad accogliere prodotti e stimoli da tutto il mondo». Aldo Carpinteri ci accoglie con queste parole nel nuovo punto vendita Modes di piazza Risorgimento 8 a Milano. «Questo - prosegue il proprietario dell'insegna multimarca - sarà uno spazio senza filtri, sempre in divenire. La selezione dei brand è autentica e nel segno della ricerca, al di là della logica dei loghi».

Alla base del nuovo progetto di Modes Milano c'è la location: piazza Risorgimento è il centro pulsante di un quartiere residenziale e borghese della città. «Il negozio ci si affaccia letteralmente, attraverso le sue 12 vetrine - prosegue Carpinteri - e ne abbraccia i valori e l'estetica. Non a caso, all'interno abbiamo voluto la stessa pietra della pavimentazione della piazza e anche il chiosco dei fiori fa parte della scenografia retail che abbiamo immaginato: per questo sarà coinvolto nei nostri eventi in store».

Per il buyer questo spazio di 400 metri quadrati, firmato dallo Studio Andrea Caputo, non sarà quindi solo un luogo di vendita, ma anche un punto di incontro capace di promuovere un dialogo autentico con il consumatore finale. «Per far questo - spiega Carpinteri - non potevano offrire solo abbigliamento, ma ci siamo aperti ai gioielli unici, fiori, playlist a tema in collaborazione con la radio Nts e le riviste selezionate da Reading Room, spazio milanese dedicato alla diffusione dei magazine di nicchia, senza contare i libri selezionati per noi da Bruno Ceschel».

Un'essenza libera e polisfaccettata che si ritrova anche nella brandlist della boutique: un centinaio di nomi tra uomo e donna, tra cui Ader Error, Ambush, Ami, Balenciaga, Bode, Collina Strada, tutti i marchi della famiglia Comme des Garçons, Craig Green, Danton, Federico Curradi, Ganni, Jil Sander, Lemaire, Marni, Marine Serre, Medea, Nanushka, OAMC, Our Legacy, Patou, Random Identities, Sease, Vetements, Visvim, Y/Project e Youths in Balaclava.

«Un concept che non si era mai visto prima», come lo definisce Carpinteri, che è stato possibile realizzare anche grazie alla visione di Aldo Gotti, manager con un lungo passato all'interno del gruppo Prada, che da quasi un anno ricopre il ruolo di amministratore delegato di Modes.

La filosofia del nuovo Modes è quindi quella di cambiare aspetto e sorprendere i clienti continuamente. Per questo il layout dello spazio è del tutto mobile e con un'immagine volutamente unfinished, in moda da potersi adattare alle esigenze specifiche di eventi speciali, come il lancio di collaborazioni esclusive, mostre e talk.

Il primo appuntamento coincide con l'inaugurazione di Modes che ieri, giovedì 28 novembre, ha visto il lancio di Gr-Uniforma 3, il progetto multidisciplinare di Gosha Rubchinsky, svelato per la prima volta in piazza Risorgimento, che mette insieme moda, fotografia, arte, video e musica, con la performance della band Gruppa, che si è svolta all'interno dell'ex cinema Nuovo Arti. «Ma presto - aggiunge Carpinteri - seguiranno altri eventi speciali, sempre di rilevanza internazionale come quello presentato con Gosha».

L'attenzione per il nuovo, ha spinto Carpinteri a introdurre anche il tema della circolarità dei consumi nel retail concept di Modes Milano: entro fine anno infatti partirà la collaborazione con Reflaunt una piattaforma di resale: «Ogni acquisto in sotre è tracciato e sarà possibile per i clienti rivendere i propri capi e ricevere un buono per acquistarne di nuovi».









12 vetrine in piazza Risorgimento: Modes sbarca a Milano con un nuovo retail concept

1 / 5 Modes Milano in piazza Risorgimento 8 2 von 5 Condividere 2 / 5 Modes Milano in piazza Risorgimento 8 3 von 5 Condividere 3 / 5 Modes Milano in piazza Risorgimento 8 4 von 5 Condividere 4 / 5 Aldo Carpinteri 5 von 5 Condividere 5 / 5 6 von 5 Condividere