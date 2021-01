a.b.

Dopo il lancio la scorsa estate, torna alla ribalta a(partito nei giorni scorsi sulla piattaforma digitale) Sustainable Style #2, progetto speciale curato dalla giornalista di moda e talent scouterFilo conduttore dei 15 talenti internazionali selezionati, cui sono dedicati incontri, presentazioni speciali ed eventi su, è un approccio alla moda all'insegna della responsabilità sociale e ambientale, accompagnato da un linguaggio estetico forte e ben definito.Si intrecciano le storie di(duo specializzato nel knitting, che sostiene le comunità artigiane del Perù),(olandese che recupera tessuti "da letto" per creare look urbani di sapore romantico-nostalgico),(vincitrice delnel 2019),che rielabora denim vintage e abiti usati in Ucraina, e ancorada Milano,(il brand italiano fondato da),dalla Thailandia,da Londra,ancora dall'Italia,ossia l'upcycling secondo l'inglese, il francese, il knitwear made in Italy di, le sneaker italiane vegane die, dalla Corea, i codici pop in materiali di scarto di«Siamo partiti dalla constatazione che non c'è sostenibilità senza stile - commenta Giorgia Cantarini -. Le scelte responsabili sonp il primo passo per costruire qualcosa di bello, che vale e dura nel tempo».«Inauguriamo questo secondo capitolo di Sustainable Style con la voglia e l'idea di stimolare una riflessione forte sul contemporaneo e sul futuro prossimo della moda - aggiunge, direttore generale di-. Sostenibilità e stile sono concetti che, oggi più che mai, devono andare di pari passo».Poletto definisce il progetto «una grande opportunità di farsi conoscere per i marchi che abbiamo selezionato e, al tempo stesso, uno stimolo importante per chi fa moda oggi e la vuole proiettare nel futuro». Cita inoltre i partnerUna realtà storica del tessile biellese, quest'ultima, che ha istituito durante la prima edizione il premio. Vincitore è, brand ideato da(nella foto).Lo stilista americano disegnerà una microcapsule per, marchio di activewear in lana merino del gruppo piemontese, pensato per l'abbigliamento tecnico outdoor rivolto a sport e tempo libero.Come spiega, ceo di Reda Consumer, Phipps realizzerà cinque capi, per un total look maschile in cui confluiranno la sua passione per la montagna e la vita all'aria aperta e il mood di Rewoolution. Il tutto strizzando l'occhio agli anni Settanta e, in particolare, al film All That Jazz di«Lavorare con Rewoolution è stato per me realizzare un grande progetto - commenta Phipps -. Il team dell'azienda è composto da persone molto esperte e competenti, con una storia importante alle spalle. Insieme abbiamo cercato di divertirci, ragionando fuori dagli schemi».Sustainable Style amplia per questa seconda edizione la collaborazione con, organizzazione no-profit che lavora per sensibilizzare l'industria moda in tema di responsabilità.Una novità è la sinergia con, il cui direttore creativoselezionerà cinque talenti per la limited edition. Il punto di partenza saranno le stoffe certificate del player veneto, parte del«Sono felice di realizzare insieme a questi designer una moda responsabile, che guardi al futuro - spiega Giovanni Bonotto -. Un guardaroba dall'alto contenuto di design in tessuti appunto certificati, fatto per durare. Il vero atto di sostenibilità è comprare meno e meglio».