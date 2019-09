Si inaugura ufficialmente questa sera, 26 settembre, il flagship di Champion in via Cordusio. Lo spazio riprende lo stile dei flagship store di Amsterdam e Londra, aggiungendo nuovi contenuti. «Abbiamo scelto Milano perché è una delle shopping destination top nel mondo», spiega a fashionmagazine.it Joseph Monahan, ceo Emea del brand. Attesi all'evento blindatissimo gli ambassador Federico Barengo e Ema Stokholma.

«Lo store di Milano sarà il modello per i nostri negozi futuri. Il retail ci permette di raccontare la storia di Champion e di metterci in contatto più stretto con i consumatori, per rafforzare l'experience del marchio», racconta l'executive, che punta molto anche sugli aspetti tecnologici.

«Un negozio come questo deve per forza offrire servizi come la spedizione a domicilio in tutto il mondo: un servizio che implementeremo nel prossimo futuro - sottolinea -. Ci stiamo preparando anche a lanciare il servizio di consegna in giornata in tutta l'area metropolitana della città».

Il marchio festeggia quest'anno i 100 anni e si avvia a tagliare il traguardo del 2019 con un giro di affari globale di oltre 1,8 miliardi di euro sostenuti dal buon momento per la moda street. In Europa è insegna di 75 negozi diretti, con Londra, Amsterdam e Milano come città-icona.

«Cerchiamo nuove location in continuazione - spiega Monahan -. Dal successo dei nostri punti vendita abbiamo imparato che è fondamentale offrire nei negozi esperienze autentiche, come modo migliore per coinvolgere i consumatori».

Lo spazio in via Cordusio è stato concepito infatti come un contenitore polifunzionale, all'insegna di uno storytelling in grado di superare la dimensione fisica per estendersi al mondo virtuale e internazionale tramite i contenuti social. Un aspetto molto importante, in questo anniversary year.

Champion punta infatti a enfatizzare il percorso di evoluzione della label, nata nel 1919 a Rochester e divenuta nel 1930 l'etichetta scelta dai college di tutta America e il fornitore di equipaggiamento dell'Accademia Militare degli Stati Uniti. Un brand assurto a icona nel mondo dello sport tra il 1970 e il 1980 grazie alla creazione della felpa con cappuccio, indumento insostituibile per gli atleti.

L'etichetta statunitense si riallaccia a questa storia ampliandone i confini alla sfera del lifestyle, con l'obiettivo di diventare un riferimento nel panorama dello sport style. «Champion è stato parte di uno dei momenti più importanti dello storia dello sport e della cultura - spiega Monahan -. L'heritage resta l'ispirazione per le nostre campagne e i nostri capi, che puntiamo a reinterpretare in un'ottica attuale».

«Abbiamo segmentato la gamma di prodotti per coinvolgere un target sempre più ampio di consumatori - prosegue -. Le collaborazioni con realtà come Supreme, Wood-Wood, Beams, Vetements, Off-White, Kith, Clothsurgeon e Rick Owens ci consentono di mantenere un posizionamento premium, ma stiamo attenti a proporre prodotti analoghi a un prezzo più accessibile. Proposte che mantengano il dna e l'ethos del marchio».

Molto importante per lo sviluppo del brand, racconta ancora il manager, è stata l'acquisizione della divisione Europa da parte del gruppo Hanes: «Un'unificazione che ha dato vita a una piattaforma autorevole, in grado di fare leva su strategie a livello globale».

Emblematica a questo proposito la campagna per l'anniversario: «Festeggiamo i 100 anni con un'advertisement multi-platform che punta a spiegare il significato della parola team nel 2019 - spiega Monahan -. Una domanda che abbiamo rivolto a leader nel mondo della cultura a livello locale e globale. I fan del marchio a livello globale saranno invitati a condividere i loro team e ad essere parte delle nostre celebrazioni. La campagna si tradurrà in contenuti digitali, attività in store, una special Century Collection, eventi speciali e altro».