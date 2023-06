Giglio.com, retailer online della moda multimarca quotata su Euronext Growth Milan, ha siglato una partnership con Vestiaire Collective, che lo porterà a debuttare nel segmento del second hand.

L’accordo, che punta a incentivare la moda circolare e il consumo consapevole, prevede che i clienti di Giglio.com (piattaforma nata dall’esperienza nel retail della famiglia Giglio, fondatrice dei negozi multimarca di Palermo) possano rivendere i capi iconici del loro guardaroba attraverso la piattaforma di Vestiaire Collective.

A essere coinvolti dall'iniziativa saranno circa 50 brand di alta moda fra i più acquistati su Giglio.com. La partnership, sottolinea una nota, è di respiro internazionale, infatti potranno accedere al servizio i clienti in Europa, del Regno Unito e degli Stati Uniti.

Il modello di business è già rodato: i clienti di Giglio.com, potranno contattare direttamente Vestiaire Collective per vendere alcuni capi e accessori in loro possesso (senza doversi occupare di caricarli online e gestire la vendita con i compratori finali) e, secondo quanto riportato su Il Sole24ore, ricevere in cambio un voucher di acquisto, con valore maggiorato del 10% rispetto a quello della merce venduta attraverso la piattaforma francese di second hand.

«Questa prestigiosa partnership sposa naturalmente il percorso valoriale che stiamo perseguendo in termini di sostenibilità ambientale e sensibilizzazione della fashion industry, rispetto al tema dell'economia circolare. Offrire la possibilità ai nostri clienti di dare una seconda vita ai propri capi rappresenta un ulteriore step verso un'esperienza di shopping più consapevole, che rafforza il nostro posizionamento come precursori dei trend del settore», ha commentato Giuseppe Giglio, presidente e amministratore delegato di Giglio.com.