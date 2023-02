Prima ancora che si inizi a sfilare, Carlo Capasa è già pronto a scommettere sul successo della settimana della moda donna, in programma dal 22 al 27 febbraio. La fashion week non solo promette bene per il calendario fitto di eventi, ma anche per i primi riscontri numerici. «L’indotto generato è di 70 milioni, in crescita del 15%, e con tantissimi turisti, +11%» ha detto il presidente della Camera Nazionale della Moda italiana all’evento di inaugurazione del nuovo fashion hub che si è svolta ieri 21 febbraio.

«Anzi, abbiamo tante lamentele di molti professionisti cinesi che non hanno trovato un volo, ma c'è voglia di arrivare a Milano», ha aggiunto Capasa.

«Il nostro Fashion Hub - ha commentato - presenta un nuovo format e nuovo concept, che prevede sia progetti che educational talk, focalizzati su ricerca, sperimentazione, innovazione, sostenibilità, inclusione ed education. La promozione e il supporto ai talenti emergenti sono da sempre pilastro fondamentale della nostra associazione»

Sul fronte economico, come già evidenziato dagli ultimi Fashion Economic Trend, «un incremento come quello del 2022 è stato eccezionale. Era l'anno post pandemia, ci aspettavamo di fare come nel 2019 e le aspettative sono state nettamente superate, ma pre-Covid si cresceva del 3% l'anno».



«Le previsioni del 4% sul 2023 sono ottime - ha proseguito -. Magari potremmo fare anche meglio, ma c'è una guerra alle porte dell'Europa, incertezza sui costi dell'energia e speriamo che la Cina sia fuori dalla pandemia».

I segnali comunque sono incoraggianti: «Tutti i brand stanno performando e forse l'Italia non è mai stata così forte e apprezzata. Grazie a quello che stiamo facendo sulla sostenibilità, siamo quelli che lavorano meglio sui questo tema», ha sottolineato il numero uno di Cnmi, a cui piace l'idea di un liceo made in Italy, la cui necessità è stata ribadita nelle scorse settimane dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Capasa è andato oltre, ritenendo l’iniziativa necessaria di fronte a «oltre 40mila posti di lavoro che non trovano occupanti perché non abbiamo persone formate».

«Siamo contenti che se ne parli - ha affermato il numero uno di Cnmi - e lo saremo doppiamente se verrà strutturato un corso di studi. Lo saremo ancora più quando tutto questo davvero funzionerà e sapremo spiegare ai ragazzi cosa vuol dire essere un artigiano del made in Italy di qualità».

«Già nel 2015, come Camera Moda, avevamo proposto di chiamare le scuole tecniche “liceo del made in Italy” e di inserire un'ora di made in Italy alle medie» ha ricordato Capasa, che ha concluso sottolineando che se il progetto andrà in porto «ci sarà tanto lavoro da fare, sarà una bella sfida».