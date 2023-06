Servizi e Seta, di scena in questi giorni a Pitti Filati con le collezioni per l’autunno-inverno 2023/2024, continua ad accelerare. Nei cinque anni dal 2018 al 2022 ha raddoppiato il fatturato da 11 a 22 milioni di euro e ora il ceo Alberto Enoch punta a chiudere il 2023 a quota 25 milioni, grazie a un’attività diversificata tra tessitura, jersey e maglieria.



La crescita sta potando anche a nuovi investimenti: nel 2023 è in programma e andrà a regime il primo investimento produttivo, che mira a internalizzare una parte della produzione. Aspatura, dipanatura e roccatura dei filati saranno infatti realizzate interamente in Italia e presso lo stabilimento di Via Solata ad Occhieppo Superiore (Biella), come spiegano dall’azienda dei filati. L’operazione porterà all’inserimento di 16 nuove figure nell’organigramma produttivo, portando la forza lavoro a 28 unità.



Agli inizi del 2024 è previsto un secondo investimento in Italia, relativo alla fase della ritorcitura. Comprenderà un reparto per ritorti tradizionali e un altro per ritorti fantasia, così da ampliare la capacità creativa e accorciare i lead time di produzione, per garantire ai clienti tempi accorciati e un maggiore controllo della produzione e della qualità del filato. Questo progetto porterà a ulteriori assunzioni di 6/8 persone e un organico complessivo di 34/35 persone.



Altri capitali andranno a sostenere il reparto di Ricerca e Sviluppo, che includerà macchinari molto innovativi, con modifiche che saranno in seguito implementate nel reparto industriale.



A Pitti Filati Servizi e Seta porta una serie di proposte in seta e filati lanieri trattati e garzati ad aria, all’insegna della sofficità. Tra le nuove proposte anche le sete Opacum (nella foto) e Bourette nate dalla lavorazione degli scarti e dal riciclo di filati e tessuti in seta Mulberry: sono tutte certificate Grs e presentano coloriture contemporanee, che vanno dai toni pastello ai melange dall’effetto rustico.

e.f.