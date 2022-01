«Il 2021 è stato, nonostante tutto positivo, siamo ottimisti e crediamo che anche il 2022 ci darà soddisfazioni. Ci stiamo organizzando per confermare il trend»:corporate marketing di, è ottimista sul futuro del gruppo, fondato nel 1974 a Civitanova Marche con un focus sulle calzature.La crescita passerà dall'Italia, ma anche da Russia, Asia, America del Nord, mercati esteri con cui l'azienda interagisce da sempre. «Collaboreremo con alcuni dei nostri clienti storici, che ci poteranno nel corso dell'anno a inaugurare una serie di pop up e a corner», anticipa la manager dell'azienda, impegnata al recentecon tutti i suoi marchi, ciascuno con un proprio stand:per il bambino,per l'adulto.«Pitti è da sempre il salone che dà l'avvio alla stagione - osserva Ombretta Scocco - e rappresenta la fiera di riferimento della moda, sia per il menswear che per il childrenswear, che permette di avere uno sguardo globale sulle tendenze e gli umori del comparto. Anche in questo momento storico è un importante momento di incontro e confronto con buyer, fornitori e player di questi settori».Nella doppia edizione di Pitti (uomo e bambino insieme in Fortezza da Basso con le collezioni dedicate alla FW 22/23) Falc ha dato grande spazio al tema della sostenibilità, presentando alcuni modelli di scarpe organiche e vegane, a cui da questa stagione si è aggiunta anche una capsule di abbigliamento green.«Anche perché ci chiamiamo Naturino - prosegue Scocco - da qualche stagione stiamo investendo in prodotti che siano sempre più naturali ed amici dell'ambiente. La linea organica di Naturino nasce, ad esempio, usando esclusivamente tessuti naturali, come il cotone o la lana non trattati chimicamente, quindi più sicuri per l’ambiente e per chi li indossa. Il minore uso di risorse ed energia si traduce in un nuovo modo di vestire responsabilmente i piedi del bambino. Inoltre al Pitti, accanto alle calzature, abbiamo presentato una linea di felpe in cotone organico, che vanno a completare l'offerta in questo segmento».

an.bi.

Investimenti anche nel mondo dell'adulto, a cominciare dal potenziamento della gamma prodotto. «Voile Blanche continua a crescere - conclude Scocco -. Accanto alle calzature è stata presentata per la seconda stagione una linea di borse, che va ad arricchire l'offerta del brand con lo stesso spirito originale e contemporaneo».