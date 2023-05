White|Sign of the Times torna con un nuovo evento nei giorni della fashion week milanese della moda maschile. Da domenica 18 a martedì 20 giugno il Base ex Ansaldo di via Tortona 54 presenta White Resort, inedito content show dedicato al beachwear e alle collezioni di ricerca per la vacanza estiva, che presenta le proposte di una cinquantina di brand.



Presentata stamattina a Milano, la rassegna conferma il patrocinio del Comune di Milano e la qualifica internazionale attribuita dalla Regione Lombardia, puntando a una tre giorni di respiro internazionale. «Da oltre 20 anni - afferma Matteo Zoppas, presidente di Ice - White rappresenta una finestra di valore sula moda italiana, in grado di interpretare i trend del mercato e attirare decine di migliaia di operatori del settore a ogni edizione, molti dei quali stranieri, a cui raccontare un saper fare italiano che, oggi più che mai, deve diventare il motore della nostra economia».



Come sottolinea Zoppas, il nuovo format accende i riflettori su una nicchia prevalentemente premium, sempre più centrale per le aziende italiane del lusso: «Un segmento dal forte dinamismo, che nel 2022 ha generato 123 milioni di euro di esportazioni, in crescita di quasi il 60% sul 2019». Una tendenza che, precisa il presidente di Ice, «viene confermata anche nei primi due mesi del 2023, in cui il nostro Paese va in controtendenza rispetto al resto del mondo, progredendo del 22%».L’imprenditore insiste sulla forza della moda italiana nella sua totalità, capofila anche in fatto di sostenibilità «e traino per tutto il Paese, capace di portare nel mondo il know how e l’artigianalità di oltre 500mila persone, impegnate in 61mila aziende sul nostro territorio. Non dimentichiamo che il comparto nel 2022 ha generato 80 miliardi di esportazioni complessive».(assessore al Turismo, Marketing Territoriale, Moda e Grandi Eventi di Regione Lombardia), ricorda che il made in Italy non è fatto solo di nomi altisonanti, ma anche di tante piccole- medie imprese, spesso giovani, che devono farsi largo tra le catene internazionali del fast fashion e l’e-commerce: realtà che trovano in White una cassa di risonanza anche presso i compratori esteri. «Regione Lombardia - puntualizza - ha sostenuto l’anno scorso il ventennale della manifestazione tramite il bando. White Milano è il principale salone del womenswear in Italia».«Lo considero una vetrina di richiamo internazionale - ribadisce, assessora allo Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Moda e Design del Comune di Milano - sempre al passo con i tempi anche attraverso nuovi progetti, come quest’ultimo».«White Resort - interviene, fondatore e presidente di White, che ha studiato anche l’hub espositivo - è dedicato a un settore in notevole espansione. Un’evoluzione trasmessa anche da un format all’insegna della creatività, che dialogherà perfettamente con i brand, come è stato fatto dalla prima edizione della nostra kermesse. Abbiamo da sempre una grande capacità di evolverci e di leggere attentamente le tendenze emergenti sul mercato».Accanto a lui: la general manager di White e il suo team hanno selezionato i marchi da presentare a buyer e stampa. Tra questidal Brasile,creato dalla designer bulgara(made in Greece) e, a sua volta proveniente dalla Grecia e caratterizzato da un modo minimalista di interpretare il concetto di resort.Da segnalare, tra gli accessori e le calzature,con i suoi modelli di slip-on e flip-flop 100% sostenibili e fatti in Italia, e le vivaci borse in stoffe di recupero de, marchio in capo ache per l’occasione lancia una capsule collection.Special guest di White Resort è(nella foto di apertura), direttamente dal Regno Unito, frutto della creatività diche rilegge il glamour anni Ottanta nei suoi bikini, co-ord e abiti in tessuti eco e riciclabili, impreziositi da ricami handmade e applicazioni di cristalli. Recentemente la stilista ha ampliato l’offerta, puntando anche su ready-to-wear, gioielli e prodotti lifestyle.«Dopo la pandemia tra le persone è ripreso il desiderio di viaggiare, scoprire luoghi nuovi, fare esperienze differenti - riflette Simona Severini -. È emerso un modo di acquistare che tiene maggiormente conto di questa esigenza. Oggi fare un viaggio e comprare un abbigliamento adeguato alla destinazione è per i consumatori una necessità».Ad affiancare l’organizzazione di White Resort anche, titolari delladi Milano, con una consolidata esperienza nella moda mare. Come dicono Togni e Missoni, «le nuove sinergie possono contribuire a creare progetti stimolanti e coinvolgenti. White Resort porta alla ribalta un comparto che combina elementi di lusso e raffinatezza con il tocco dinamico e contemporaneo dell’urban style».All’interno dell’hub all’ex Ansaldo spicca una: messa a punto con la showroom multibrand milanese, porta al centro della scena realtà come, in un’ambientazione realizzata con tessuti e arredi diDa visitare infine il, un open space che ospita, tra gli altri,