Si è conclusa con 1.200 visitatori la prima edizione di White Resort. Un bilancio più che positivo per la manifestazione dedicata al settore del beachwear e dell’abbigliamento resort, che ha visto la partecipazione di importanti buyer internazionale e della stampa qualificata di settore.



Alla tre giorni che si è svolta negli spazi del Base Ex Ansaldo di via Tortona 54 a Milano, hanno fatto da cornice a queste tre giornate di evento cui hanno preso parte, fanno sapere gli organizzatori, realtà tra cui Biffi, Belmond Hotel, Bergdorf Goodman, Bulgari Dubai Resort, Degli Effetti, Harvey Nichols Doha, Isetan, La Rinascente, Le Bon Marché, Mandarin, Neiman Marcus, Silvia Bini, Tessabit e United Arrows.



«Sono molto contento che White si sia messo in gioco portando in campo un nuovo progetto. Abbiamo tutta l’intenzione di continuare a investire, affinché questo settore specifico possa trovare in White Resort, a Milano, un punto di riferimento a livello mondiale», ha commentato Massimiliano Bizzi, fondatore e direttore artistico di White.



La Showroom Studio360 di Milano ha affiancato Bizzi e il suo team nell’organizzazione dell’evento, mentre i brand, una sessantina, sono stati selezionati dal team capitanato da Simona Severini, general manager di White.



White Resort è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Milano. Al taglio del nastro d’inaugurazione, domenica scorsa, erano presenti Barbara Mazzali (Assessore al Turismo, Marketing territoriale, Moda e Grandi eventi della Regione Lombardia), Carlo Capasa e Mario Boselli (rispettivamente presidente e presidente onorario della Camera Nazionale della Moda Italiana).

