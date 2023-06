Per l’industria della moda la “malattia” da sanare è l’eccesso nei consumi. Per questo occorre spingere su una comunicazione che indichi la strada verso un approccio sostenibile. Nasce per questo il Playbook sulla moda sostenibile.

Pubblicato dall’Environment Program delle Nazioni Unite (Unep), insieme alla Fashion Charter on Climate Action (sempre sotto l’egida delle Nazioni Unite), la guida è stata presentata al Global Fashion Summit di Copenaghen, in corso in questi giorni.

In essa le organizzazioni invitano i leader della moda a "sradicare tutti i messaggi che incoraggiano il consumo eccessivo", gli influencer a guidare "modelli alternativi di status e successo" (come lo shopping di seconda mano) e i media della moda a "dissociare l'identità dalla novità".

Più di 160 executive del settore, insieme ai firmatari della Fashion Charter, hanno fornito le loro indicazioni per la messa a punto del playbook: 91 pagine dedicate a un argomento di grande attualità.

Si parla di come mettere a punto un’agenda pro-shopping, del ruolo delle sfilate di moda, degli influencer e dei media della moda. Si fa riferimento anche del ruolo della scienza nel percorso verso la sostenibilità, della necessità di cambiare comportamenti e pratiche di vita, in un percorso che tenga in considerazione l’importanza di salvaguardare l’ambiente naturale, la diversità insita nel patrimonio culturale, nelle tradizioni artistiche e culturali, i consumi e di altro ancora.

Temi in cui rientra l’importanza di non appropriarsi del lavoro e delle culture altrui senza il dovuto merito, mentre si invita gli influencer a dare valore alla comunità e all’importanza della moda sostenibile rispetto al consumo insensato.

Strategico, insomma, il ruolo di quanti nel mondo della moda si occupano di comunicazione e il modo in cui la moda viene da questi presentata. Diventa dunque imprescindibile il ruolo della narrativa e del marketing.

Come ha spiegato Rachel Arthur, leader nella difesa della moda sostenibile nell’ambito di Unep:

«L'intenzione principale è che il playbook serva da guida e cornice. È un impegno legato alla comunicazione allineato alla Fashion Charter. Per i firmatari della Carta della Moda, il setup esiste già. Per il resto del settore, non chiediamo nuovi firmatari. Riconosciamo che ognuno si trova in fasi diverse. Se si punta a essere super trasparenti, c’è bisogno di tempo per testare ciò che funziona».

Attualmente 100 aziende e 41 organizzazioni di supporto hanno firmato la Carta della Moda, tra cui Adidas, LVMH e H&M Group, oltre a fornitori come AGI Denim, Crystal Group e TAL Apparel.