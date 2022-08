In un momento in cui crescono i timori di rischio chiusura per diverse fabbriche a causa del caro energia, Luxottica va in controtendenza e, per far fronte alla crescente domanda di mercato, propone ai dipendenti dello stabilimento di Agordo due sabati di lavoro straordinario da svolgere volontariamente nel mese di settembre.

La notizia è arrivata ieri, nel giorno di riapertura di molte aziende: in base agli accordi sindacali, le retribuzioni aggiuntive dei dipendenti di Luxottica potranno incrementare del 100% rispetto all'importo base.

Una situazione appunto in contrastano con la situazione generale in cui si trovano le aziende di diversi settori (i più colpiti sono cartiere, acciaierie e fonderie) che a causa dei prezzi dell’energia alle stelle temono di dover rallentare, se non stoppare, le produzioni.

Un allarme che preoccupa anche gli industriali del settore del tessile-moda, come dimostrano le recenti dichiarazioni del presidente della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord Maurizio Sarti a proposito dei costi energetici e delle difficoltà del settore tessile pratese visto che tra le oltre 2.500 imprese del distretto pratese, si legge in una nota, ben il 76% sono energivore. «ll rischio – ha detto - è andare fuori mercato e di vedere i clienti rivolgersi altrove.

La situazione del distretto di Prato, che lamentano rincari in bolletta fino a cinque-sei volte rispetto al 2019, rispecchia quella di molti altri distretti del settore tessile-moda, che si trovano ad affrontare la stessa crisi legata al caro bollette.

«Il tessile - ha aggiunto Sarti - è destinato a essere fra i primi a scontare gli effetti dell'inflazione e di un prevedibile calo di domanda interna e internazionale. Abbiamo bisogno di risposte immediate. Anche perché una caratteristica propria del tessile è la stagionalità: se perdiamo opportunità di mercato in determinati momenti dell'anno poi quegli ordini non arrivano più».