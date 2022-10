Dopo alcune stagioni in cui il ritorno in presenza era stato concentrato su tre giorni,(salone della calzatura),(salone della pelletteria e dell’accessorio moda) e(salone dell’outerwear e dell’haute-à-porter), tornano a spalmarsi su quattro giornate.Le prossime rassegne si terranno dal 19 al 22 febbraio 2023: a ospitarle la location di Fiera Milano, che aprirà i battenti dalle 9.30 alle 18.30 per i primi tre giorni e dalle 9.30 alle 16 l’ultimo in programma.Come sottolinea una nota, questa scelta «conferma la ripresa dei settori rappresentati dalle tre manifestazioni appartenenti a, che continuano a distinguersi per un’offerta interessante e complementare, mantenendo la sinergia instaurata negli ultimi due anni».Sarà dato spazio al made in Italy, sempre apprezzato soprattutto all’estero, e non mancheranno le proposte internazionali, capaci di coniugare culture differenti.