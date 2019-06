Nel corso della Venice Fashion Week – dal 17 al 26 ottobre – il London College of Fashion - University of the Arts London (Ual), il Consolato Generale Britannico-Department for International Trade, Marina Spadafora di Fashion Revolution (nella foto) e gli stilisti Tiziano Guardini e Patrick McDowell parteciperanno alla Giornata della Moda Sostenibile, che verrà organizzata a Venezia all’Hotel Ca’ Sagredo mercoledì 23 ottobre.

In questa occasione prenderà vita la seconda edizione della tavola rotonda Uk-Italy: lessons in Sustainable Fashion​, focalizzata sulla formazione degli stilisti del futuro e sull’educazione del consumatore, coinvolgendo i rappresentanti della moda italiana e inglese.

Moderatrice Marina Spadafora, già consulente stilistica di importanti brand tra cui Prada e Ferragamo e attualmente attiva in Fashion Revolution, movimento globale per la moda etica e sostenibile.

Tra i partecipanti Tiziano Guardini, vincitore del ​Green Carpet Fashion Award ​come miglior stilista emergente e ospite alle Nazioni Unite dell'evento Fashion for Forest and Forest for Fashion.

Ci sarà anche Patrick McDowell, 23enne originario di Liverpool, che rappresenta la next generation della moda sostenibile del Regno Unito: lo stilista parlerà del suo approccio green ed etico al lavoro.

Tra i main sponsor della manifestazione la storica azienda veneziana ​Antica Tessitura Luigi Bevilacqua​, ultima fabbrica di tessuti preziosi per l'alta moda, che produce sul Canal Grande damaschi e velluti soprarizzo con telai antichi.

L’evento verrà organizzato da Laura Scarpa e Lorenzo Cinotti ​di Venezia da vivere, in collaborazione con il Comune di Venezia e l’assessore Paola Mar, la Regione Veneto e l’assessore ​Elena Donazzan e il Tavolo della Moda con Piergiorgio Silvestrin.