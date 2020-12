A cura della redazione

Fare sistema è l'imperativo scaturito dalla pandemia e le showroom milanesi non si tirano indietro. Nasce infatti, associazione autonoma, indipendente, apolitica e senza fini di lucro, il cui comitato promotore è composto da), che ha il ruolo di presidente,),),eddelle omonime showroom e).Una realtà che funge da aggregatore a tutte le showroom multimarca più rappresentative del fashion nel capoluogo lombardo, accomunate da una forte vocazione internazionale."È essenziale - si legge in un comunicato - una visione condivisa del futuro delle agenzie commerciali, che si concretizzerà attraverso lo studio e la soluzione dei problemi comuni di maggiore interesse. L'implementazione di azioni innovative e l'unione delle risorse costituiranno per gli associati un innegabile punto di forza".Si punta a un massimo di una cinquantina di adesioni, tenendo presente che quella degli Agenti di Commercio e Distributori Moda è una categoria che genera complessivamente un fatturato di vendite wholesale di circa 5 miliardi di euro e accoglie sotto la Madonnina 30mila buyer a stagione.Quattro i pilastri strategici di Camera Showroom Milano: unione, autonomia, digitalizzazione e internazionalizzazione.Unione, ossia una voce unica per confrontarsi con tutte le più importanti istituzioni della filiera tessile-abbigliamento; autonomia, come sinonimo di libertà anche dai legami con la politica, "in modo da rispecchiare tutte le esigenze della nostra categoria e capirne appieno tutte le necessità"; digitalizzazione, in quanto Csm intende costruire e condividere con i soci strumenti digitali, compreso un futuro portale B2B; infine internazionalizzazione, per realizzare insieme, grazie alla collaborazione con, promozioni e grandi eventi all'estero.Tra le attività di Csm spiccano inoltre il coordinamento fra gli associati delle date delle campagne vendita nelle showroom milanesi e il dialogo non solo cone le organizzazioni estere delle fashion week, ma anche con gli enti fieristici - focalizzandosi sui saloni che si svolgono a Milano - e conÈ previsto un codice deontologico, all'insegna di un comportamento etico e collaborativo. Ultimo punto, ma molto importante, l'impegno comune sul fronte dell'incoming di buyer stranieri nel capoluogo lombardo durante le settimane della moda.Il comitato promotore di Csm ha già raggiunto due risultati: uno sconto sulla Tari di Milano e il riconoscimento da parte delle istituzioni dei due codici Ateco (Agenti di Commercio e Distributori Moda) nell'ultimo Dpcm.