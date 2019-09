Da un’Ape Car a Milano Moda Donna: Cinzia Ghilardi svela il mondo del brand bergamasco TreBarraBi.

«Volevo fare capi semplici che si adattassero a qualsiasi silhouette, dai volumi morbidi ma allo stesso tempo femminili e sofisticati», dice la fondatrice del brand, TreBarraBi, prodotto e distribuito da C.f.g., che ha organizzato un evento durante la recente fashion week milanese.



TreBarraBi, nato nel 2015 e con una connotazione artigianale, punta su un casualwear basico, utilizzando materiali «che provengono da fibre naturali come lino e il cotone, green e senza componenti del petrolio» spiega Ghilardi. La collezione 2020 include pantaloni ampi, il must have del brand, da indossare sotto l’abito, maxi abiti su gonne a strati, caftani e abiti leggeri.



La label nasce a Bergamo: com’è posizionata a livello distributivo?

Ho iniziato vendendo i miei modelli con un'Ape Car ai clienti e attualmente posso contare su 45mila capi a stagione distribuiti in tutta Italia, a partire dalla boutique di Bergamo e dalla showroom di Milano. TreBarraBi è commercializzato all’interno di negozi multibrand con target medio-alto. La media dei capi ordinati dal cliente è 80 e gli ordini a stagione arrivano a 10/12mila euro. Contiamo anche sui un mercati esteri, soprattutto il Giappone.



Si sta indirizzando a nuovi mercati internazionali?

Sì, soprattutto la Russia, e poi è in corso un progetto con un cliente rilevante per la distribuzione ad Hong Kong. Mi piacerebbe spingermi anche in Germania e l’America, perché credo siano mercati giusti per il mio target.



Il mondo e–commerce: come lo vede in prospettiva per il suo marchio?Penso che l’online possa essere un supporto e per questo ho creato una pagina Instagram di riferimento, ma sono anche convinta che a rendere diverso TreBarraBi sia proprio il contatto fisico con il cliente. Online ormai si può trovare di tutto, mentre a me piacerebbe distinguermi anche in questo, creando prodotti che abbiano un’anima e indossabili sia dalla ragazzina che dalla signora matura.