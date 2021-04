Il surplus della bilancia commerciale italiana resta, ma si riduce anche a causa delle performance negative dell’export di moda.

In base ai dati Istat di febbraio, i capi di abbigliamento, compresi quelli in pelle e pelliccia, hanno registrato una flessione su base annua del 10,9%. Una performance quasi analoga riguarda gli articoli in pelle e simili (-10,5%, abbigliamento escluso).

La moda è uno sei settori che più contribuiscono alla diminuzione tendenziale delle esportazioni nazionali insieme alle voci “mezzi di trasporto” (-28%, autoveicoli esclusi) e “prodotti petroliferi raffinati” (-32,5%).

In febbraio l’export italiano ha registrato complessivamente una contrazione del 4,4% annuale, in miglioramento dal -8,5% di gennaio. Il trend tiene conto del -7,2% degli acquisti da parte dei mercati extra-Ue e del -1,8% dall'area Ue (-1,8%).

Il saldo della bilancia commerciale resta attivo a 4,754 miliardi di euro, ma in peggioramento rispetto ai 5,975 miliardi di febbraio 2020. L'Istat stima «una crescita congiunturale per i flussi commerciali con l'estero più intensa per le importazioni (+1,4%), che per le esportazioni (+0,3%)».