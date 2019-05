Fino a domani, 16 maggio, presso il polo espositivo Carpi Fashion System Center è possibile visitare Moda Makers, appuntamento dedicato alla moda programmata, unico nel suo genere nel nostro Paese.



«Questo settore ha una capacità unica di esprimere la bellezza del made in Italy - spiega Palma Costi, assessore alle Attività Produttive Regione Emilia-Romagna -. Dobbiamo continuare a investire in conoscenza, formazione e talenti, sia per le piccolissime che per le grandi imprese, in modo che ognuna di loro possa cogliere le numerose occasioni che abbiamo costruito nel tempo. E lavorare insieme per sviluppare e lanciare i progetti come Moda Makers, che partono dalla collaborazione delle imprese».

Le aziende partecipanti sono 64, con migliaia di proposte di confezione, maglieria, tagliato, camiceria e capispalla, ma c’è dell’altro. Sono stati infatti costituiti dei Clust-ER, hub di innovazione per le imprese in cui possono avviare un dialogo diretto con università e laboratori di ricerca o accedere a finanziamenti internazionali.



Come sottolineano gli organizzatori, in poco tempo Moda Makers, attraverso gli sforzi di rete e all’impegno preso dall’amministrazione, ha saputo imporsi a livello internazionale, rappresentando una ricchezza per l'area carpigiana e il suo indotto.



Il presidente della Fondazione CR Carpi, Corrado Faglioni, dichiara: «Un progetto, quello di Carpi Fashion System, in cui la Fondazione ha creduto sin dall’inizio, e che continuerà a sostenere, nell’ottica di sviluppare ulteriormente la capacità del territorio di proporsi, facendo rete, a livello internazionale».

Stasera, presso il Club Duende, alcuni marchi danno vita al Moda Makers Fashion Show: Donne da Sogno, Eleonora Amadei, Erre Esse Lab, Glo’ di Moda, Jenni B., Moda Milena, Paola Davoli, Shanti, Vezzo porteranno in passerella le loro creazioni.

Il progetto Moda Makers è realizzato dal Consorzio Expo Modena e continuerà fino a giovedì 8 novembre. A supportarlo Cna, Lapam-Confartigianato, Confindustria Emilia e il Comune di Carpi, in collaborazione con la Camera di Commercio di Modena e Fondazione Cr Carpi.