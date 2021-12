ha trovato un acquirente per i negoziin Italia e i punti vendita. La cessione segue quanto concordato con la Commissione Europea lo scorso marzo, nell'ambito dell'acquisizione di GrandVision da parte di EssilorLuxottica.

Vision Group è uno dei maggiori network distributivi di ottica in Italia. Al gruppo, con sede a Milano, fanno capo più di 2.500 centri in tutta Italia, gestiti da oltre 2mila imprenditori, che operano con differenti livelli di affiliazione, tra cui VisionOttica (nella foto).

L’acquisto di VistaSì include il brand e tutti i 99 negozi, mentre per GrandVision si tratta dei 75 store italiani.

L'accordo annunciato oggi tra EssilorLuxottica, GrandVision e Vision Group prevede anche accordi transitori, «a supporto della continuità operativa delle entità cedute nel periodo successivo alla vendita».

L'implementazione dell'operazione è soggetta all'approvazione della Commissione Europea, mentre si attende il closing nel primo trimestre del 2022.

Gli advisor finanziari di EssilorLuxottica e GrandVision nell’operazione sono Mediobanca-Banca di Credito Finanziario e Lazard. Sullivan & Cromwell LLP sono gli advisor legali M&A, BonelliErede è advisor antitrust mentre Deloitte è carve-out advisor. Inoltre, De Brauw Blackstone Westbroek N.V. ha continuato a supportare GrandVision come consulente legale. Tra i consulenti di Vision Group figurano CapM Advisors, Advant Nctm, Deloitte e Fineurop Soditic.

In luglio EssilorLuxottica ha rilevato il 76,72% di GrandVision in mano ad Hal Holding (un’operazione travagliata, che era stata annunciata due anni prima), a cui è seguito il lancio di un’opa obbligatoria sulle azioni in circolazione. Il 13 dicembre il gruppo italo-francese è arrivato a superare il 95% delle azioni emesse e in circolazione.

Il mercato Euronext ha approvato il delisting delle azioni GrandVision dall’Euronext Amsterdam. L'ultimo giorno di negoziazione sarà quindi il 7 gennaio 2022.