Marks & Spencer sta per rientrare nell’indice Ftse 100, per la prima volta dopo quattro anni. La promozione dell’insegna britannica di department store, come si legge sul web, è avvenuta in seguito all'ultima revisione trimestrale effettuata da chi compila gli indicatori di Borsa, la Ftse Russell.



La decisione è stata presa sulla base dei valori aziendali alla chiusura di ieri, mentre i cambiamenti avverranno il 18 settembre.



La scorsa settimana l'amministratore delegato di M&S, Stuart Machin, ha dichiarato al Mail on Sunday che sarà «un giorno come un altro». Il manager ha affermato che l'azienda è ancora in fase di sviluppo e che ha ancora molto da fare, anche se ha guidato deciso turnaround.



Le azioni sono salite di oltre l'80% in un anno e il gruppo totalizza quasi 4,5 miliardi di sterline di capitalizzazione. Emma-Lou Montgomery, direttore associato per gli investimenti personali presso il gestore di fondi Fidelity International, ha dichiarato: «Il buon vecchio Marks sembra essere tornato a fare scintille. Ha dimostrato di essere attraente per il nuovo target del consumatore “mainstream moderno”, in quanto il suo marchio, notoriamente sciatto, è stato rinnovato, riportandolo a essere una destinazione di riferimento per le donne che cercano abbigliamento di qualità e a buon prezzo. L'unico potenziale punto critico è la joint venture con Ocado Group (food), che ha evitato per un pelo la retrocessione dal Ftse 100 all'inizio di quest'anno».



La rinascita del retailer sembra sia legata a una “style squad” di prim'ordine, che negli ultimi tre anni ha rivisto ogni aspetto degli abiti in vendita.

