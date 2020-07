La voglia di vacanze è nell’aria e Veepee, leader nell’ambito delle flash sales, spinge sulla sua sezione Viaggi con un concorso riservato agli oltre 12 milioni di soci italiani. Un mercato, il nostro, dove l'e-tailer realizza complessivamente vendite per 3,8 miliardi di euro.

Tutti coloro che effettueranno un acquisto su Viaggi fino a martedì 21 luglio, sul sito Veepee oppure su Privalia, parteciperanno all’estrazione per vincere uno di tre weekend in palio, in alcuni dei luoghi più belli del nostro territorio.

Il canale dedicato al travel, che fattura a livello internazionale 350 milioni di euro, ha debuttato a fine 2019, privilegiando mete italiane come l'Emilia-Romagna, le Marche, la Liguria, la Sicilia, le Langhe, la Toscana e il Trentino, all'interno di un portafoglio in crescita e sempre più variegato.



Gli iscritti possono pianificare al meglio i dettagli della propria vacanza, dalla parte creativa ai metodi di pagamento disponibili, mentre i brand partner riducono il time-to-market, ottimizzando e facilitando l'integrazione dell'offerta e sviluppando analisi di vendita sempre più dettagliate.

«Il concorso ci permette di rilanciare Veepee Viaggi - commenta Andrea Da Venezia, Head of Marketing & Communication di Veepee nella Penisola - che in questo momento, più che mai, vuole essere la scintilla di quotidiana felicità per tutti i soci italiani».



«Da una parte - precisa Da Venezia - vogliamo ancora una volta mettere al centro il cliente, i suoi bisogni e desideri, soprattutto ora che c’è bisogno di più leggerezza e spensieratezza per affrontare il futuro. Dall’altra è per noi una priorità supportare e incentivare il turismo in Italia, dando la possibilità di riscoprire il nostro Bel Paese».