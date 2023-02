In primo piano durante questa fashion week anche le borse che, pur rappresentando una quota minoritaria dei ricavi, si stanno via via imponendo come complementi dei look femminili firmati Kiton. «Le scarpe – spiega la presidente - sono sempre state nel dna del marchio, mentre le borse stanno prendendo quota da alcune stagioni, grazie a due modelli diventati iconici: il bauletto Kiss me e il modello Sofia, proposto a più riprese cambiandone i volumi».



Prodotti internamente, in un laboratorio avviato nel 2010 per focalizzarsi su scarpe, cravatte, cinture e borse, questi accessori si presentano in tinte tenui, con un design senza tempo, coerentemente con il resto della collezione, dove spiccano gli smoking, i cappotti con ampi revers e allacciati a vestaglia, i tailleur in rasatello di cotone e lana, le maglie in cashmere e seta, con bagliori in lurex.



Dopo il recente lancio di quattro nuove fragranze, Kiton si prepara a ulteriori opening. «Sono in valutazione varie location e la prossima apertura sarà a Francoforte», anticipa Paone. Oltre all’Europa, tra i mercati di interesse gli Stati Uniti, la Corea, il Giappone e la Cina (dove conta nove negozi). «Ci aspettiamo che i cinesi riprendano a viaggiare e ad acquistare nei nostri monomarca di Milano e Roma - conclude con una nota di ottimismo -. Intanto i nostri wholesaler cinesi sono tornati a fare ordini».

e.f.

archivia un 2022 in netto recupero. I ricavi consolidati dell’azienda partenopea si sono attestati a circa 160 milioni, in aumento del 23% dai 130 milioni dell’anno prima.A sostenere questa performance è anche il womenswear, ieri sotto i riflettori nel quartier generale di Kiton a Milano, in zona Brera, per la presentazione della collezione invernale. «Il business sta crescendo a due cifre e ormai ha raggiunto circa il 20% del fatturato totale», ha dichiarato a fashionmagazine.it, presidente dell’azienda di famiglia e alla direzione creativa della donna.