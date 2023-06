Un evento dedicato alle pre-collezioni donna, in un momento in cui molte realtà hanno rivisto le proprie tempistiche: questa la nuova carta che Csm-Camera Showroom Milano giocherà nei giorni della Milano Fashion Week. L’appuntamento è dal 18 al 20 giugno a Palazzo Giureconsulti, che diventa l’hub dedicato a tutte le iniziative dell'associazione, con il filo conduttore della sostenibilità.

Ai blocchi di partenza Miamilano, collective showroom e showcase event destinato a dare visibilità alle proposte per la Spring-Summer 2024 di un pool di etichette in capo alle showroom del network di Csm o in arrivo da aziende di Confartigianato Moda.

Nella location adiacente a piazza Duomo si terrà anche Csm Meets Sustainability, che il 19 giugno presenterà ai buyer le collezioni eco-sostenibili dei propri affiliati, con il supporto di un cortometraggio affidato alla regia di Ylenia Busolli.

On schedule ancora Csm Culture Club che, dal 18 al 20 giugno nella stessa sede, esporrà le cover-cult di Harper’s Bazaar dagli inizi del 900 a oggi.

Miamilano nasce come un’iniziativa a sostegno delle Mpmi (Micro Piccole Medie Imprese) italiane, aperta a buyer, press, addetti ai lavori, scuole e a tutta la cittadinanza. Un progetto sotto il segno della comunicazione e della promozione, in un momento in cui la pandemia ha creato un maggiore divario tra i marchi affermati del lusso e quelli emergenti.

Uno scenario in cui molte realtà del womenswear hanno rivisto le proprie tempistiche, per far fronte alle difficoltà emerse dal punto di vista tecnico, produttivo e logistico degli ultimi anni, scegliendo giugno e gennaio per presentare le loro collezioni.

«Parliamo di marchi che più di altri hanno bisogno di promozione, supporto e visibilità», sottolinea Mauro Galligari, direttore comunicazione di Csm.

«Miamilano - aggiunge Gigliola Maule, presidente di Csm - sarà un evento di comunicazione aperto ai compratori, alla stampa e agli addetti ai lavori, ma soprattutto sarà open a tutta la cittadinanza. Perché la moda oggi non è più prerogativa esclusiva degli addetti ai lavori: la nascita di Internet e l’avvento dei social media hanno reso il mondo del fashion, una volta esclusivo e fruibile sono da una piccola élite, accessibile a tutti. Miamilano desidera adeguarsi ai tempi di oggi».

Come sottolineano gli organizzatori, l’allestimento porrà molta attenzione all’immagine, con dettagli e caratteristiche da lounge e suddivisione in corner espositivi aperti.

Focus di questa edizione sarà la sostenibilità. Miamilano proporrà infatti sei panel dedicati al tema, con la presenza di importanti relatori legati al mondo green, dalla consulenza alla produzione, dalla scienza alla sociologia, fino agli aspetti della digitalizzazione. Tra questi spiccano Marina Spadafora, sustainability and style consulting oltre che docente su argomenti legati al tema, e Francesca Rulli, esperta in management systems, a cui Csm ha affidato il compito di tutoring.