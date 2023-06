, salone di riferimento per il mondo dei filati e della maglieria a livello internazionale, torna alla Fortezza Da Basso dal 28 al 30 giugno 2023.Circa 120 marchi sono pronti a esporre le loro novità per l’autunno/inverno 2024-2025, con rientri e nuovi ingressi, tra cuiTra i focus del salone il nuovo Spazio Ricerca, battezzatocurato come in ogni edizione daDominodeclina il concetto di, main theme dei saloni estivi firmati, ed esplorerà le atmosfere delle carte, interpreterà il classico attraverso i segni del Backgammon, scruterà con attenzione gli scacchi disposti sulla tavola, scioglierà il rebus in un torneo di cruciverba forte e sofisticato. E poi spazio a freccette, bingo, biliardo e dadi.Tra le novità di punta, la sezione, che amplia i suoi confini.Sotto la direzione creativa di, si evolve giungendo ad abbracciare il composito universo di. Un progetto unico, pensato per approfondire i diversi aspetti della customizzazione: alla presenza delle macchine tessili e alla preziosità dei lavaggi applicati alla maglieria luxury, d'ora in poi, si aggiungeranno anche gli altri segmenti del processo creativo - dai ricami ai finissaggi e alla filatura, dai tagli ai software per il disegno - che prima caratterizzavano Fashion at Work e che ora verranno raccontati all'interno di Customeasy.In concomitanza col salone anche, appuntamento di riferimento per l’abbigliamento, gli accessori e gli oggetti di design vintage, da mercoledì 28 a venerdì 30 giugno, al Padiglione delle Ghiaia della Fortezza da Basso.E ancora: il Centro di Firenze per la Moda Italiana propone a Pitti Filati un focus sulle opportunità e i punti critici del nuovo scenario rappresentato dall’introduzione del Regolamento Europeo sull’Ecodesign, una normativa che impatterà in particolar modo sulle modalità di progettazione dei prodotti, mettendo al centro l’economia circolare, l’impiego efficiente di risorse e materiali e quindi il ciclo vitale dei prodotti, la loro durabilità, riparabilità e riciclabilità.Nel talk di mercoledì 28 giugno, alle 11 all’UniCredit Theatre (Sala della Scherma, saranno coinvolti una serie di protagonisti del mondo del Fashion Education italiano, imprenditori, creativi ed esperti, con l’obbiettivo di iniziare a tracciare la prospettiva per una “via italiana” all’Ecodesign.Mercoledì 28 giugno, invece, alle 18 presso la Sala della Ronda della Fortezza da Basso. Sulla passerella di Pitti Filati tornano l’identità e la creatività degli studenti del Master in Creative Knitwear Design di. Non solo le final capsulecollection dei 13 studenti internazionali del master, ma anche le collaborazioni conUno spazio speciale di Pitti Filati (al Cavedio del Padiglione Centrale, Piano Inferiore) sarà dedicato anche a questa edizione al concorso per i nuovi talenti della maglieria internazionale, contest promosso da. Il tema dell’edizione 2023 del concorso sarà “Feel the People” e vedrà 10 finalisti in gara – provenienti da diverse nazioni, tra cui Cina, Giappone, Francia, Spagna, America - con un totale di 20 capi. Giovedì 29 giugno, alle 17 verrà decretato il vincitore assoluto, che avrà l’opportunità di ideare una capsule collection per l’A/I 24/25.